Официантка рассказала о самом неожиданном клиенте ресторана

Девушка по имени Кэсси Эхлас рассказала, как встретила в ресторане, где она работает официанткой, неожиданного клиента. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.

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Эхлас объяснила, что незадолго до внезапной встречи познакомилась в баре с мужчиной, с которым впоследствии общалась на протяжении двух недель.

«Мы сходили на несколько свиданий, но у нас не было физической близости», — отметила она.

Затем, по словам официантки, мужчина привел в ресторан, где она работает, свою жену для празднования годовщины их свадьбы.

«Вселенная решила вмешаться, и их стол поручили обслуживать мне», — подчеркнула она.

Девушка призналась, что не знала, что ее новый приятель женат, а мужчина, в свою очередь, не знал, где она работает.

«Я сделала все, чтобы заставить его чувствовать себя максимально неловко: делала комплименты его жене, спросила, сколько лет они женаты», — рассказала Эхлас.

Она добавила, что к концу вечера она сделала паре подарок от заведения в виде сладостей и написала открытку с поздравлениями с годовщиной.

«Я принесла счет и сказала мужчине, что у него замечательная жена. В ответ он оставил мне на чай 100 процентов от счета», — вспомнила девушка. Полученные чаевые официантка в шутку назвала «деньгами за молчание». «Я больше никогда его не видела, видимо, он усвоил урок», — заключила Эхлас.

В комментариях автора ролика осудили за то, что она не рассказала женщине правду об ее супруге.

«Ты могла сэкономить ей годы, потраченные впустую», «Я бы хотела, чтобы меня предупредили о лжи моего бывшего мужа раньше», — написали пользователи.

В ответ рассказчица объяснила, что не стала рисковать работой ради разборок с изменщиком и его женой, но в любой другой ситуации рассказала бы женщине обо всем.