Кузьминки осенние: что нельзя делать 14 ноября

Православные верующие 14 ноября чтят память святых Космы и Дамиана Асийских. В народном календаре этот день именовали осенними Кузьминками.

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На Руси нередко уделяли особое внимание различным приметам и поверьям. Кузьме и Демьяну обычно молились о сохранении мира и любви в семье, о душевном и телесном исцелении. Помимо прочего, этих святых считали покровителями ремесел и домашней птицы.

Обеспеченные люди в этот день раздавали нуждающимся родственникам и друзьям домашних птиц. На столе 14 ноября тоже непременно должна была быть курица – стол накрывали пышный, праздник отмечали с размахом.

В народе также называли этот день девичьим – нередко девушки собирались в одной избе и варили пиво, ходили за продуктами по разным соседним домам. Согласно поверьям, та из девушек, которая являлась невестой, и становилась хозяйкой дома.

Наши предки верили, что тот, кто съест в день Кузьмы и Демьяна куриное сердце, избавиться от своего самого страшного недуга, если человек искренне попросит об этом святых.

В этот день считалось плохой приметой Совершать необдуманные покупки, тратить большие деньги и вкладывать их куда бы то ни было. В противном случае в скором времени можно было столкнуться с большими финансовыми трудностями.

Отказывать в помощи тем, кому она необходима и кто о ней просит. Не стоит игнорировать такие просьбы, дабы самому не оказаться на месте просящего милостыню. Также приметы гласят, что в случае отказа в помощи, человек может накликать подобные беды на своих близких.

Наши предки 14 ноября особенно внимательно относились к кошкам – гнать их из комнаты считалось плохим знаком. Дело в том, что, согласно поверьям, кошка может предсказать, исполнится ли ваше желание, загаданное сегодня в полночь, – проговорите про себя свою мечту и спросите у кошки, осуществится ли задуманное. Если животное замяукает, значит, желание сбудется.

Одиноким девушкам в этот день не стоило оставаться в одиночестве и впадать в уныние.