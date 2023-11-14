«Лохотрон в СССР»: как мошенники обманывали советских граждан

Многим кажется, что в СССР не было мошенников, не то что в наше время… Однако это не так.

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Да, отдельные способы мошенничества появились только в 90-е, а то и позднее. Но и в Советском Союзе граждан порой надували самыми изощренными способами.

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«Подмена» товара

Как известно, в стране Советов многие товары были дефицитными, и люди готовы были приобретать их с рук у спекулянтов по завышенным ценам. Но хорошо еще, если, придя домой, вы обнаруживали в свертке действительно то, что покупали! Помните эпизод из фильма 1982 года «Влюблен по собственному желанию», когда героиня, купив с рук за очень приличную сумму дефицитную кофточку, вместо нее находит какую-то тряпку? Чтобы «заменить» товар на какую-нибудь дрянь, требовалась только ловкость рук. И можно было идти искать очередного «лоха», чтобы снова впарить ему «дефицит».

Афера с «ценной вещью»

Жертва якобы случайно сталкивалась с человеком, который искал пропавшую вещь (например, золотое кольцо) и обещал заплатить за нее кругленькую сумму. Какое-то время спустя появлялся еще один незнакомец, который, оказывается, нашел эту вещь и готов был продать ее за сумму меньше той, что обещал «владелец». Жертва попадалась на удочку и приобретала ценность. Разумеется,3 отыскать «владельца» ей не удавалось, а экспертиза показывала, что стоит вещица на самом деле копейки. То же самое могло произойти, если гражданин приобретал с рук «дорогое украшение», обычно по стоимости ниже номинала. Продавца после этого и след простывал, а ювелир сообщал, что это подделка.

«Кукла»

Тут могла быть масса вариантов. Допустим, вы принесли в ломбард дорогую вещь, но по каким-то причинам ее у вас не приняли. Или дают за нее слишком мало. Вы выходите на улицу, и тут вас догоняет незнакомец с предложением приобрести у вас эту вещь, причем по весьма привлекательной цене. Вы соглашаетесь. Он дает вам деньги, вы их пересчитываете – вроде все в порядке, и передаете ему вещь. Позднее вы обнаруживаете, что в пачке денег только купюры сверху и снизу – настоящие, остальные – это резаная бумага. Или же у вас просят вещь в залог под крупную сумму, или же вы ее продаете. Результат один – вместо денег вам подсунули «куклу». Позднее возник вид мошенничества с кошельком. Вы находите на улице кошелек с крупной суммой денег, и тут же объявляется его «владелец», который заявляет, что в кошельке недостает средств и требует, чтобы вы показали, сколько денег у вас с собой. Все разрешается мирно, но впоследствии вы обнаруживаете, что вместо денег у вас оказалась «кукла», либо количество купюр после пересчета существенно уменьшилось.

«Пятно на одежде»

Гражданин шел по улице, и вдруг ему попадался навстречу незнакомец, который заявлял, что у него на одежде пятно, и предлагал его стереть. После этой процедуры жертва лишалась бумажника, а порой и других ценных вещей, так как мошенник успевал обшарить его карманы. Другая разновидность этой аферы: незнакомец бросался к вам и начинал обнимать, якобы приняв вас за своего знакомого. Потом ошибка прояснялась, он извинялся и уходил, оставив вас с пустыми карманами.

«Заем по-соседски»

Семья получала квартиру в новом доме. Через какое-то время в дверь звонила незнакомая женщина в халате и тапочках (а в советские времена люди были еще не научены не открывать дверь незнакомцам). Женщина представлялась соседкой, обычно снизу или сверху, и просила одолжить денег заплатить мастерам, которые делали ремонт, обещая, что вернет их через несколько часов, как только вернется домой муж… Обычно никто не сомневался в ее словах. И только потом выяснялось, что женщина с такой внешностью в подъезде не живет, денег никто из соседей не занимал, и вообще непонятно, откуда эта дама взялась… Иногда мошеннице удавалось ограбить таким образом сразу несколько квартир. Как правило, она работала вместе с сообщниками, которые ждали ее неподалеку от дома в машине. Накинув верхнюю одежду и сменив тапки на уличную обувь, аферистка выбегала из подъезда – и была такова.

«Гадание»