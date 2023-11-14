«Зиг-Заг»: что творила самая страшная банда Великой Отечественной

На счету этой банды, обосновавшейся в блокадном Ленинграде, убийства и мошенничество с карточками на продовольствие. Действовавшая под контролем абвера, «Коллегия защиты интересов Германии – Знамя Адольфа Гитлера», в осажденном голодающем городе обманом заполучила свыше 10 тонн продуктов питания.

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Зеки-изменники Родины

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Главарем этой банды был Виталий Кошарный, дважды судимый за подделку документов. Коллегия «Зиг-Заг» появилась в начале войны в лагпункте № 32, расположенном в Ленинградской области. Кошарный и двое его товарищей, Баскин и Кириллов, во время очередного немецкого авианалета бежали из лагеря, имея при себе поддельные справки об освобождении, предварительно изготовленные Кошарным. По дороге захватили машину и, убив водителя, приехали в Ленинград. В Ленинграде они спрятались у знакомой буфетчицы. Через месяц ОПГ «Зиг-Заг» насчитывал уже 12 человек, в составе банды были сотрудники предприятий городской торговли. Кошарный решил установить связь с немцами. В ноябре 1941 года Кириллов отправился за линию фронта. Получив ранение, он оказался в плену у гитлеровцев. Тут же изъявил желание сотрудничать. Кириллова направили в специальную диверсионную школу в Гатчине. В спецшколе готовили карателей, полицаев и будущих наместников из числа предателей Родины. После тщательной проверки Кириллова снабдили типографскими шрифтами, рацией и переправили обратно в Ленинград. Отныне «Зиг-Заг» работал по заданию абвера. Они выпускали листовки со своим «фирменным логотипом». Но главная их подрывная деятельность заключалась в другом.

Люди голодали, а твари пировали

Кошарный имел большой опыт в подделке документов, и изготовить фиктивные продуктовые карточки и талоны ему не составило труда. Тем более, при наличии типографских шрифтов. В преступный оборот были взяты руководители ряда магазинов Ленинграда, способствовавшие отовариванию этих подделок. По фальшивым карточкам и талонам мошенники получали хлеб, крупу, масло, сахар – все, что только можно было достать в блокадном городе, даже спиртное и шоколад. Потом подсчитали, что в общей сложности преступники мошенническим путем получили порядка 17 тонн продовольствия. Тогда как ленинградцам в это время выдавались печально знаменитые 125 блокадных грамм эрзац-хлеба.

В ожидании агента абвера

Еженедельно «Зиг-Заг» получал по рации инструкции от своих кураторов в абвере. Во время одного из сеансов связи Кошарный узнал: в город прибыл агент германской разведки. «Зиг-Загу» предписывалось установить с ним связь. Кошарный и Кириллов вдвоем отправились на встречу на конспиративную квартиру. Но бдительные жильцы дома сообщили о визите незнакомых мужчин в милицию. Проверить это сообщение пришел местный участковый уполномоченный. Увидев человека в милицейской форме, Кошарный и Кириллов приняли его за немецкого агента. Когда милиционер потребовал документы, бандиты накинулись на него и убили. Затем быстро покинули квартиру, позабыв про немецкого агента. Того самого агента, бывшего советского офицера Сморчкова, незадолго до этого убийства задержали контрразведчики. Когда Кошарный и Кириллов ожидали его, пойманный предатель уже давал показания в Большом доме, где располагался ленинградский НКВД.

«Зиг-Заг» капут