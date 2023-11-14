Как собаки мешают заниматься спортом: видео
Собаки порой могут мешать своим хозяевам заниматься повседневными делами, проявляя при этом огромную любовь и привязанность.
Недавно в интернете появилось милое видео, на котором лабрадор забирается на домашний спортивный тренажер, чтобы обняться со своей хозяйкой.
Этот случай еще раз доказывает, что собаки очень привязаны к людям и хотят всегда быть рядом с ними. Такая сильная любовь объясняется особенностями поведения и психологии собак. Собаки – стайные животные, а за время одомашнивания они привыкли жить рядом с человеком, теперь люди для них – члены семьи.
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