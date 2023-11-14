Фотоловушка застала врасплох банду енотов и барсука

Прогуливающиеся по парку в Амурской области еноты и барсук попали на камеру
Фотоловушка одного из амурских парков зафиксировала компанию, состоящую из енотовидных собак и барсука, которые вместе прогуливались посреди ночи. Об этом сообщает издание "Амурская правда".
Фотография порадовала пользователей сети: на ней животные будто позируют. Почти все устремили свои взгляды в камеру, а кто-то и вовсе открыл рот от удивления.
Пресс-служба Муравьевского парка
Как объяснили сотрудники Муравьевского парка, обычно барсуки стараются не связываться с енотами из-за неприятного запаха, исходящего от последних. Но в данном случае, вероятно, какие-то особые обстоятельства сплотили разных представителей фауны.
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