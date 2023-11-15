Мусульманская средневековая историография

Историческое сознание у тюркских народов зачастую формировали письменные источники, авторы которых на заказ создавали героический ореол вокруг тех или иных персонажей. Подробнее об этом на примере двух исторических сочинений постзолотоордынского периода рассказывает в дзен-канале "Татарский мир" кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Лилия Байбулатова.

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Говоря о мусульманской средневековой историографии, следует разделять ее условно на две группы — "Всеобщая история" и "История о героях".

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Всеобщая мусульманская историография — это действительно история как наука. Как ее представляли мусульманские историографы. История для них была царицей наук, справедливым судьей, которая все расставит по местам, покажет ошибки прошлого и сформирует коллективное сознание. История о героях находится немного в тени всеобщей истории, однако она так же в полной мере отражает ситуацию с исторической наукой своей эпохи.

История о героях так же бывает разной, в зависимости от цели написания. Здесь хотелось бы поговорить об истории, которая написана на заказ, а заказ поступает от представителей власти. Такая история формирует особое историческое сознание. На первый взгляд, здесь описаны в хронологическом порядке какие-либо события, но вчитавшись, видим, что все эти события обрамляют лишь главного героя, придают ему ауру героизма, могущества.

Первое сочинение было создано в начале XVI века, посвящено оно Мухаммед Шейбани-хану, второе написано в начале XVII в. и основным героем здесь является, по общепринятому мнению, касимовский хан Ураз Мухаммед, но это вопрос спорный и об этом немного позже.