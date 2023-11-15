Женщина заказала коктейль стоимостью 1890 фунтов, думая, что он стоит всего 18,90 фунтов

Женщина заявила, что ей стало стыдно после того, как случайно заказала коктейль, который, по ее мнению, стоил 18,90 фунтов, но потом обнаружила, что на самом деле он продавался за 1890 фунтов.

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В своих соцсетях Линси Беннетт из Белфаста рассказала, что муж оставил ее одну в баре после получения счета, и заявила, что она чуть не добилась увольнения бармена, сообщает Daily Mail.

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Туристка наслаждалась отдыхом в шикарном пятизвездочном отеле в Лондоне. Они с мужем направились в бар, чтобы выпить. В некоторых коктейль-барах Лондона, в том числе в американском баре в отеле The Savoy, напитки стоят более 1000 фунтов стерлингов.

«Мы с мужем провели несколько дней в Лондоне перед Новым годом, сходили в театр, вышли, вкусно пообедали, были немного подвыпившими и вернулись в отель», — рассказала она в интервью.

«Мы вошли в бар отеля, и молодой парень за стойкой только вышел на смену. Я всегда пью шампанское, но в тот день я решила заказать что-нибудь другое – коктейль.

Я заказала коктейль под названием «1890» и подумала, что это его стоимость, 18,90 фунтов. А потом они предъявили счет на 2000 фунтов, и я подумала: “Ох, я не могу позволить себе оплатить это»», – рассказывает девушка.

Когда она обнаружила, что заказанный ею коктейль стоит 2000 фунтов стерлингов, Линси показала мужу чек, и он разозлился на нее, поэтому вышел из бара и оставил девушку одну, чтобы она разобралась с этим.

«Я сказала молодому парню за стойкой: “Мне очень жаль, я понятия не имела, что он стоит 1890 фунтов”. В меню было указано: один, восемь, пробел, девять, ноль, поэтому я предположила, что это 18,90 фунтов.

И я начала паниковать. Бармен позвонил своему менеджеру. Это был пятизвездочный отель, поэтому менеджер был сдержанным и замечательным”, – комментирует пострадавшая.

Менеджер полностью вошел в ситуацию и сказал: «Все в порядке, не волнуйся об этом. Поднимайтесь в свой номер, наслаждайтесь отдыхом, а мы во всем разберемся”.

Это была первая из пяти ночей пребывания в этом отеле, поэтому все время, пока девушка была там, ей было некомфортно.

Затем, в новогоднюю ночь, пришла ее сестра, и они пошли пообедать, а затем вернулись в отель и подумали: “Черт возьми, пойдем в бар”.

«Мы зашли в бар, увидели менеджера, он протянул ко мне руки и сказал: «О, это девушка, которая заставила нас открыть Cristal, и мне пришлось выпить его. Я ответила, что мне было очень жаль.

Линси сказал, что уволил бармена. Я расплакалась, мне было так ужасно обидно. Я подумала: «Послушайте, это не стоит работы этого парня, я заплачу 2000 фунтов, мне очень жаль, это не его вина».

Он сказал мне: “Успокойся, королева драмы, мы не уволили его, но мы провели обучение. Теперь он в курсе, что тот, кто заказывает этот коктейль, должен убедиться, что он знает, что его стоимость составляет 1890 фунтов стерлингов»”.