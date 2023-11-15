Нельзя выпивать и давать деньги в долг: приметы на 15 ноября
15 ноября православные верующие вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия. В народе сегодняшний день именуют Житницей.
Ключевой традицией наших предков на Акиндинов день была молотьба. Ранним утром женщины и мужчины выходили в поле. Там они обминали лен и коноплю, а также молотили снопы до позднего вечера.
В этот день также было принято вспоминать духа дворовых построек – овинника, который оберегал от нечисти и спасал от бед. Для того, чтобы договориться с ним, люди обычно оставляли в углу свежеиспеченный хлеб.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 15 ноября
Сегодня не лучший день для употребления спиртного и поедания сладостей. Считается, что тот, кто ослушается данного запрета, вскоре будет страдать от ссор с близкими, разочарований в друзьях, хлопот с финансами и проблем со здоровьем.
15 ноября запрещено ломать ветки деревьев. В противном случае, можно накликать большую беду.
Сегодня не благоприятный день для того, чтобы обращаться к людям с просьбами. Их помощь только навредит.
В Житницу запрещено ругаться, ссориться и разбалтывать чужие секреты. Иначе в жизни начнется черная полоса.
15 ноября нельзя давать деньги в долг, иначе вы их больше не увидите.
Сегодня нельзя устраивать громкие гулянья и праздновать что-либо.
Нельзя слушать громкую музыку. Лучше всего провести сегодняшний день в раздумьях.
Приметы
Облака плывут против ветра – грядет снегопад.
Если вечером небо покрылось туманом, вскоре наступит ветреная погода.
Вороны кричат в южном направлении – очень скоро потеплеет.
Понизилось атмосферное давление – наступит облачная погода.
Если пошел снег, это к большому разливу по весне.
На земле уже лежит много снега – значит, в следующем году будет богатый урожай.
Если сегодня погода пасмурная, но теплая, значит май в следующем году будет ненастный.
Именины сегодня отмечают Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.