Нельзя выпивать и давать деньги в долг: приметы на 15 ноября

15 ноября православные верующие вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия. В народе сегодняшний день именуют Житницей.

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Ключевой традицией наших предков на Акиндинов день была молотьба. Ранним утром женщины и мужчины выходили в поле. Там они обминали лен и коноплю, а также молотили снопы до позднего вечера.

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В этот день также было принято вспоминать духа дворовых построек – овинника, который оберегал от нечисти и спасал от бед. Для того, чтобы договориться с ним, люди обычно оставляли в углу свежеиспеченный хлеб.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 ноября

Сегодня не лучший день для употребления спиртного и поедания сладостей. Считается, что тот, кто ослушается данного запрета, вскоре будет страдать от ссор с близкими, разочарований в друзьях, хлопот с финансами и проблем со здоровьем.

15 ноября запрещено ломать ветки деревьев. В противном случае, можно накликать большую беду.

Сегодня не благоприятный день для того, чтобы обращаться к людям с просьбами. Их помощь только навредит.

В Житницу запрещено ругаться, ссориться и разбалтывать чужие секреты. Иначе в жизни начнется черная полоса.

15 ноября нельзя давать деньги в долг, иначе вы их больше не увидите.

Сегодня нельзя устраивать громкие гулянья и праздновать что-либо.

Нельзя слушать громкую музыку. Лучше всего провести сегодняшний день в раздумьях.

Приметы

Облака плывут против ветра – грядет снегопад.

Если вечером небо покрылось туманом, вскоре наступит ветреная погода.

Вороны кричат в южном направлении – очень скоро потеплеет.

Понизилось атмосферное давление – наступит облачная погода.

Если пошел снег, это к большому разливу по весне.

На земле уже лежит много снега – значит, в следующем году будет богатый урожай.

Если сегодня погода пасмурная, но теплая, значит май в следующем году будет ненастный.