День в истории, 15 ноября: знаменательные события

В разные годы 15 ноября и в России, и за ее пределами произошло множество знаменательных событий, которые навсегда остались в истории.

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Подробнее о том, что интересного происходило в этот день десятилетия назад, читайте в материале "Рамблера".

15 ноября 1887 года создана первая портативная электрическая батарейка

Изобретателем портативной электрической батарейки стал Карл Гесснер. 15 ноября 1887 года ученый получил патент на свое изобретение. Его батарейка представляла собой устройство, в котором химические вещества вступали в реакцию внутри цинкового контейнера.

15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов

Ровно 90 лет назад в этот день в Москве был запущен первый троллейбус, который курсировал от Тверской заставы до села Всехсвятское (ныне район станции метро "Сокол").

Впервые идея постройки троллейбусных линий возникла еще в 1924 году, но только в 1932 году ее решили воплотить в жизнь.

В январе 1934 года троллейбусную линию продлили по улице Горького (Тверской) до площади Революции. А в декабре 1934 года была построена вторая линия от центра города по Арбату до Дорогомиловской заставы. К началу XXI века в Москве насчитывалось свыше тысячи пассажирских троллейбусов.

15 ноября 1955 состоялось торжественное открытие Ленинградского метрополитена

Впервые вопрос о проектировании подземного метрополитена в Ленинграде был поставлен в 1938 году председателем исполкома ленинградского городского совета А.Н. Косыгиным. К апрелю 1941 года были заложены 34 шахтных ствола, но когда началась Великая Отечественная война, работы по строительству метро приостановились.

Строительство возобновилось в 1947 году, а спустя восемь лет 15 ноября состоялось торжественное открытие Ленинградского метрополитена.

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