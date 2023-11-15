В итальянском селе впервые за 30 лет родился ребенок

В итальянском высокогорном селе Тиццола (регион Эмилия-Романья), где проживают меньше 30 человек, впервые с 1993 года родился ребенок.

© Unsplash

Речь идет о мальчике, он появился на свет накануне в семье Симоны Альбертини и Томаса Ричельди. Пара переехала в Тиццолу семь лет назад. Женщина работает в конфедерации ремесленников, а ее муж трудится каменщиком.

Роды прошли в городе Реджо-Эмилия. Родители назвали первенца Акселем. По словам Симоны, так как в деревне есть аптека и врач, ребенок будет воспитываться в селе.