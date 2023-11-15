Мужчина пообещал дочери найти золотой клад в День отца и нашел

Кладоискатель из Великобритании пообещал дочери, что обязательно найдет клад, и обнаружил золотое кольцо возрастом 1100 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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46-летний житель Западного Суссекса Питер Павел начал заниматься поиском кладов с помощью металлоискателя в 2020-м, а уже через год нашел ценный исторический артефакт. «Уходя из дома я сказал дочери, которой тогда было девять лет, что обязательно принесу ей немного золота. Это был День отца, так что я планировал потратить на поиски пару часов, а потом отвезти ее в ресторан», — поделился воспоминаниями мужчина.

Павел обследовал поле недалеко от деревушки Грейтем, когда обнаружил предмет, который сначала показался ему пластиковой бижутерией. Однако организатор раскопок сразу же сказал, что это кольцо X века. Украшение изготовлено из золота, украшено филигранью и инкрустировано зеленой и синей эмалью, образовывающей крест, расширяющийся к концам. По словам экспертов, оно могло принадлежать только очень состоятельной женщине.

Более того, деревня Грейтем указана в «Книге Судного дня» в качестве места, где в 1086 году жила королева Эдит Уэссекская — вдова короля Англии Эдуарда Исповедника. В те времена она считалась самой богатой женщиной Англии.

Найденное Павелом кольцо было официально признано сокровищем. Теперь британец решил выставить его на аукцион. Специалисты заявили, что украшение стоит как минимум 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). Павел собирается потратить вырученные за него деньги на семейный отдых.