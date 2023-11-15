В сети завирусилось видео, на котором стая уток вышла на лед. Но для одной из них, замерзшая река стала импровизированным катком.

Пока остальные сородичи осторожно ступают по скользкой поверхности, эта утка изо всех сих старается удержать равновесие.

Утки относятся к птицам, хорошо приспособленным к жизни в холодном климате. Их оперение состоит из пуховых и контурных перьев, которые обеспечивают прекрасную теплоизоляцию. Благодаря этому утки могут переносить температуру воздуха до -20°С, а иногда и ниже.