Нельзя расписываться и подбирать монеты: приметы на 18 ноября

Православная церковь 18 ноября чтит память святого Иона, архиепископа Новгородского. На Руси в этот день девушки молились о том, чтобы встретить хорошего мужа, а еще гадали и совершали необычные ритуалы. Например, разбрасывали мелочь во дворе своего дома.

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"Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю", — говорили девушки в народе. Или же садились у окна и причитали: "Суженый-ряженый, мимо окна проезжай".

С этой датой также связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древних поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 18 ноября

Наши предки верили, что 18 ноября ни в коем случае нельзя нигде ставить свою подпись. Считалось, что нечистые силы могут украсть у человека удачу: "Нечистый подпись украдет".

Не стоит сегодня совершать важные дела и принимать ответственные решения, например, увольняться с работы или соглашаться на новую. Поверья гласят, что сегодня все из этого пойдет не по плану. То же самое касается крупных покупок. Их лучше отложить на другой день. Купленное не будет радовать, а в скором времени и вообще станет непригодным к использованию.

Что еще нельзя делать 18 ноября?

Убираться в чужом доме. Если вам захочется помочь подруге на кухне и помыть посуду, лучше этого не делать. Считалось, что уборка в чужом доме принесет человеку все беды и невзгоды хозяев этого дома.

Нельзя подбирать чужие монеты на улице. Наши предки верили, что если ослушаться и пойти на поводу у своей темной стороны, можно остаться надолго одиноким.