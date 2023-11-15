Какие новые слова нужно знать образованному человеку

Разбираем список неологизмов, появившихся за последние годы.

«Язык — это живой, постоянно развивающийся организм. Одним из проявлений его эволюции является появление новых значений, слов и выражений, то есть — неологизмов. За последние два года их появилось особенно много. Некоторые новые слова интуитивно-понятные, а какие-то требуют специальной расшифровки, знаний и погружения в определённую тему. Предлагаю разобрать список и взять новинки на вооружение», — Кира Феклисова, филолог, нейрокоуч.

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У неологизмов выделяют три функции: номинативная, экспрессивно-стилистическая, когнитивная. Первая состоит в том, что слова обозначают новые реалии, предметы и понятия, которых раньше не существовало. Например: компьютер, интернет, блогер, онлайн, интернет-мем, смартфон и многие другие.

Когнитивная функция неологизмов связана с новыми концепциями и идеями, расширяющими кругозор и понимание мира. Новые технологии, тенденции в бизнесе, культуре, политике требуют своего языкового выражения.

Экспрессивно-стилистическая функция неологизмов заключается в том, что они передают яркие понятия, и их больше всего в подростковом сленге. Молодые люди стремятся выражаться ярко и активно заимствуют иностранные слова, создавая свои собственные формы. За последнее время в молодёжной среде появилось множество примеров, таких как: челлендж, лайкнуть, сфоткать.

Источником неологизмов часто служат заимствования из других языков. Например, из английского пришли такие слова, как стартап, дедлайн, блокчейн. Причём заимствованное слово может сохранить оригинальное написание и произношение, а может трансформироваться. Например, «блогер» вместо «блоггер».

Ещё один распространённый способ образования неологизмов — аббревиация, сокращение слов и словосочетаний. От информационных технологий мы получили краткое и ёмкое «IT», а водительское удостоверение превратилось в «права».

Большинство новых слов со временем либо входит в словарь русского языка и становится привычным (компьютер, роутер, принтер), либо устаревает и выходит из употребления (например, СД-диск). Изучение новых слов позволяет отслеживать развитие языка и общества.

Какие же неологизмы получили распространение за последние два года, но ещё не успели войти в орфографический словарь? Разбираем список, улавливаем смыслы и учимся применять полученные знания в жизни. Кстати, возможно, благодаря этим словам вы чуть больше узнаете о современных реалиях и возможностях, которые даёт мир. Например, подсмотрите вариант новой, перспективной профессии. Или найдёте прогрессивную методику поддержания физической формы.

30 новых слов и их значения

Криптозима – долгосрочное снижение котировок криптовалют, когда они падают в течение нескольких лет. Пландемия – период после пандемии, когда её острота спадает. Флексить – хвастаться, демонстрировать превосходство в чём-либо. Фемтех – технологии и устройства, ориентированные на женскую аудиторию. Кастодиан – человек, который может восстановить доступ к криптокошельку. Ноулайфер – человек, который проводит всё время за компьютерной игрой и практически не выходит из дома. У него нет реальной жизни. Дуксель – специальная одежда для прогулок с собакой, предохраняющая от загрязнения. Геокешинг – поиск тайников по географическим координатам. Скаммер – мошенник, использующий обман для хищения денег и личных данных. Антихейт – борьба с проявлениями ненависти, агрессии в интернете. Инфохомяк – человек, который покупает множество инфопродуктов и не всегда успевает их смотреть. Инфосклад – хранилище информационных продуктов. Зашерить – поделиться, распространить информацию или контент в социальных сетях. Конструктор сценариев – набор сценариев для сьёмки коротких видео. Маркетолог-смысловик – маркетолог, который работает со смыслами эксперта и помогает ему их правильно транслировать в социальных сетях. Квантовый психолог – психолог, который сочетает принципы работы квантовой физики в своей работе. Рилс-мейкер – человек, который придумывает сценарии рилс и снимает их для клиента. Видеограф – человек, который снимает видео. Как правило, работает в паре с рилс-мейкером. Метаверс – виртуальная реальность, объединяющая в себе понятия «мета» и «вселенная». Зелёнка — активист, сторонник идеи зелёного развития и экологической устойчивости. Климатокомпенсация — компенсация негативного воздействия на климат, связанного с выбросами парниковых газов и загрязнением окружающей среды. Телепрезенция — формат онлайн-мероприятий, во время которых спикер выступает перед аудиторией через видеосвязь. Ковидолог — специалист, занимающийся изучением и лечением заболеваний, связанных с коронавирусом. Флекси-брейн — комплекс упражнений, направленных на тренировку мозга и улучшение его пластичности. Включает в себя различные интеллектуальные задания, головоломки, игры и тренировки памяти. Телемедицина — медицинская практика, основанная на использовании информационно-коммуникационных технологий для оказания дистанционной медицинской помощи. Экомиграция — массовое перемещение животных и растений в более благоприятные для них условия в связи с изменением климата. Экзоскелет — внешняя оболочка, применяемая для поддержки и улучшения движений тела. Пауэр-танго — комбинированная тренировка, объединяющая элементы пауэрлифтинга и танго. Спортвизор — специальные очки или шлем, оснащённые дисплеем, которые позволяют смотреть спортивные события виртуально. Спорт-фьюжн — новый подход к тренировкам, объединяющий различные виды спорта в одном комплексе.

Эти слова отражают новые реалии в обществе, технологиях и культуре. В последнее время наблюдаются несколько тенденций развития лексики в русском языке.

Во-первых, большое количество неологизмов, закрепившихся в языке, связано с развитием интернета, новыми технологиями и цифровым пространством. Социальные сети, искусственный интеллект, распознавание образов, криптовалюта, продажа товаров онлайн и информация о транзакциях — всё это это сферы появления новых слов.

Во-вторых, неологизмы возникают и закрепляются в связи с изменениями в обществе и образе жизни людей. Одним из ярких примеров является слово «безмоб». Так называют человека, отказавшегося от мобильного телефона и цифровых технологий. Раньше в данном контексте использовалось словосочетание «цифровой детокс».

Также возникают новые языковые единицы, связанные с экологическими проблемами и здоровым образом жизни.

В-третьих, меняются значения уже существующих неологизмов. Так, слово «трэш» (произошло от английского «мусор», «отходы») всё чаще используется в контексте описания низкокачественного контента или безвкусной моды.

Слово «тян» (произошло от японского «привлекательная девушка») также приобретает новое значение и активно используется в разговорной речи. Например, «ламповая тян» – идеально красивая девушка, которую практически нереально встретить в реальной жизни. «Топовая тян» – лучшая девушка.