Неологизмы 2023: какие новые слова нужно знать образованному человеку
Разбираем список неологизмов, появившихся за последние годы.
«Язык — это живой, постоянно развивающийся организм. Одним из проявлений его эволюции является появление новых значений, слов и выражений, то есть — неологизмов. За последние два года их появилось особенно много. Некоторые новые слова интуитивно-понятные, а какие-то требуют специальной расшифровки, знаний и погружения в определённую тему. Предлагаю разобрать список и взять новинки на вооружение», — Кира Феклисова, филолог, нейрокоуч.
У неологизмов выделяют три функции: номинативная, экспрессивно-стилистическая, когнитивная. Первая состоит в том, что слова обозначают новые реалии, предметы и понятия, которых раньше не существовало. Например: компьютер, интернет, блогер, онлайн, интернет-мем, смартфон и многие другие.
Когнитивная функция неологизмов связана с новыми концепциями и идеями, расширяющими кругозор и понимание мира. Новые технологии, тенденции в бизнесе, культуре, политике требуют своего языкового выражения.
Экспрессивно-стилистическая функция неологизмов заключается в том, что они передают яркие понятия, и их больше всего в подростковом сленге. Молодые люди стремятся выражаться ярко и активно заимствуют иностранные слова, создавая свои собственные формы. За последнее время в молодёжной среде появилось множество примеров, таких как: челлендж, лайкнуть, сфоткать.
Источником неологизмов часто служат заимствования из других языков. Например, из английского пришли такие слова, как стартап, дедлайн, блокчейн. Причём заимствованное слово может сохранить оригинальное написание и произношение, а может трансформироваться. Например, «блогер» вместо «блоггер».
Ещё один распространённый способ образования неологизмов — аббревиация, сокращение слов и словосочетаний. От информационных технологий мы получили краткое и ёмкое «IT», а водительское удостоверение превратилось в «права».
Большинство новых слов со временем либо входит в словарь русского языка и становится привычным (компьютер, роутер, принтер), либо устаревает и выходит из употребления (например, СД-диск). Изучение новых слов позволяет отслеживать развитие языка и общества.
Какие же неологизмы получили распространение за последние два года, но ещё не успели войти в орфографический словарь? Разбираем список, улавливаем смыслы и учимся применять полученные знания в жизни. Кстати, возможно, благодаря этим словам вы чуть больше узнаете о современных реалиях и возможностях, которые даёт мир. Например, подсмотрите вариант новой, перспективной профессии. Или найдёте прогрессивную методику поддержания физической формы.
30 новых слов и их значения
- Криптозима – долгосрочное снижение котировок криптовалют, когда они падают в течение нескольких лет.
- Пландемия – период после пандемии, когда её острота спадает.
- Флексить – хвастаться, демонстрировать превосходство в чём-либо.
- Фемтех – технологии и устройства, ориентированные на женскую аудиторию.
- Кастодиан – человек, который может восстановить доступ к криптокошельку.
- Ноулайфер – человек, который проводит всё время за компьютерной игрой и практически не выходит из дома. У него нет реальной жизни.
- Дуксель – специальная одежда для прогулок с собакой, предохраняющая от загрязнения.
- Геокешинг – поиск тайников по географическим координатам.
- Скаммер – мошенник, использующий обман для хищения денег и личных данных.
- Антихейт – борьба с проявлениями ненависти, агрессии в интернете.
- Инфохомяк – человек, который покупает множество инфопродуктов и не всегда успевает их смотреть.
- Инфосклад – хранилище информационных продуктов.
- Зашерить – поделиться, распространить информацию или контент в социальных сетях.
- Конструктор сценариев – набор сценариев для сьёмки коротких видео.
- Маркетолог-смысловик – маркетолог, который работает со смыслами эксперта и помогает ему их правильно транслировать в социальных сетях.
- Квантовый психолог – психолог, который сочетает принципы работы квантовой физики в своей работе.
- Рилс-мейкер – человек, который придумывает сценарии рилс и снимает их для клиента.
- Видеограф – человек, который снимает видео. Как правило, работает в паре с рилс-мейкером.
- Метаверс – виртуальная реальность, объединяющая в себе понятия «мета» и «вселенная».
- Зелёнка — активист, сторонник идеи зелёного развития и экологической устойчивости.
- Климатокомпенсация — компенсация негативного воздействия на климат, связанного с выбросами парниковых газов и загрязнением окружающей среды.
- Телепрезенция — формат онлайн-мероприятий, во время которых спикер выступает перед аудиторией через видеосвязь.
- Ковидолог — специалист, занимающийся изучением и лечением заболеваний, связанных с коронавирусом.
- Флекси-брейн — комплекс упражнений, направленных на тренировку мозга и улучшение его пластичности. Включает в себя различные интеллектуальные задания, головоломки, игры и тренировки памяти.
- Телемедицина — медицинская практика, основанная на использовании информационно-коммуникационных технологий для оказания дистанционной медицинской помощи.
- Экомиграция — массовое перемещение животных и растений в более благоприятные для них условия в связи с изменением климата.
- Экзоскелет — внешняя оболочка, применяемая для поддержки и улучшения движений тела.
- Пауэр-танго — комбинированная тренировка, объединяющая элементы пауэрлифтинга и танго.
- Спортвизор — специальные очки или шлем, оснащённые дисплеем, которые позволяют смотреть спортивные события виртуально.
- Спорт-фьюжн — новый подход к тренировкам, объединяющий различные виды спорта в одном комплексе.
Эти слова отражают новые реалии в обществе, технологиях и культуре. В последнее время наблюдаются несколько тенденций развития лексики в русском языке.
Во-первых, большое количество неологизмов, закрепившихся в языке, связано с развитием интернета, новыми технологиями и цифровым пространством. Социальные сети, искусственный интеллект, распознавание образов, криптовалюта, продажа товаров онлайн и информация о транзакциях — всё это это сферы появления новых слов.
Во-вторых, неологизмы возникают и закрепляются в связи с изменениями в обществе и образе жизни людей. Одним из ярких примеров является слово «безмоб». Так называют человека, отказавшегося от мобильного телефона и цифровых технологий. Раньше в данном контексте использовалось словосочетание «цифровой детокс».
Также возникают новые языковые единицы, связанные с экологическими проблемами и здоровым образом жизни.
В-третьих, меняются значения уже существующих неологизмов. Так, слово «трэш» (произошло от английского «мусор», «отходы») всё чаще используется в контексте описания низкокачественного контента или безвкусной моды.
Слово «тян» (произошло от японского «привлекательная девушка») также приобретает новое значение и активно используется в разговорной речи. Например, «ламповая тян» – идеально красивая девушка, которую практически нереально встретить в реальной жизни. «Топовая тян» – лучшая девушка.
Неологизмы позволяют языку оставаться живым и отражать изменения в современном обществе. Новые слова и выражения придают ему динамику, международную актуальность, позволяя людям эффективнее выражать свои мысли и идеи.