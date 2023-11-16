Лувр приобрел за €24 млн картину, чуть не отправившуюся на свалку
Лувр выкупил за €24 млн на аукционе картину XIII века «Осмеянный Христос». Ее обнаружили висящей на кухне в квартире одной пожилой француженки. Работа, созданная в эпоху Возрождения, признана одной из старейших картин в коллекции музея и скоро станет центральным элементом собрания, передает британская The Guardian.
Картина «Осмеянный Христос» написана флорентийским художником Ченни ди Пепо (Чимабуэ) около 1280 года и является одной из восьми частей гигантского диптиха, пять из которых до сих пор не найдены.
Картину чуть не вышвырнули в мусорку во время расчистки дома, когда семья владельца вызвала специалиста, чтобы проверить, есть ли что-нибудь ценное в собственности. Думая, что работа может стоить около €400 тыс., приглашенный эксперт отправил ее своему коллеге в Париж, который неожиданно заявил, что это подлинный Чимабуэ.
В 2019 году Лувр намеревался приобрести картину у собственников, когда они выставят ее на аукцион. Аукционный дом тогда заявил, что стоимость работы составит от €4 млн до €6 млн. Но молоток потом не переставал стучать, пока стоимость не достигла €19,5 млн, а общая цена продажи составила €24 млн (с учетом комиссионных).
Министерство культуры Франции сразу же объявило работу «национальным достоянием» и наложило временный запрет на экспорт картины, дав Лувру 30 месяцев, чтобы аккумулировать необходимые средства для ее выкупа.
«Осмеянный Христос» имеет размеры чуть более 25 см на 20 см и изображает издевательства над Иисусом перед его распятием. Картина написан на фоне сусального золота на панели из тополя.
Были найдены еще две другие панели из этой серии: «Бичевание Христа» (хранится в коллекции Фрика в Нью-Йорке), и «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (находится в Национальной галерее в Лондоне). Национальная галерея описывает серию как представляющую собой «решающий момент в истории искусства», когда итальянские живописцы стали переходить к более реалистичным изображениям своих сюжетов.
Ни министерство культуры Франции, ни Лувр не сообщили подробностей о том, сколько они заплатили за картину новому владельцу и как были собраны деньги на ее покупку. Известно лишь, что пришлось объявлять «исключительную мобилизацию» для поощрения пожертвований от меценатов, которым были предложены налоговые льготы от правительства Франции.
Первоначальная владелица картины, которой было за 90 и которая перебралась в дом престарелых, не смогла насладиться внезапной неожиданной удачей, так как скончалась на третий день после аукциона.