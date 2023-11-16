Лувр приобрел за €24 млн картину, чуть не отправившуюся на свалку

Лувр выкупил за €24 млн на аукционе картину XIII века «Осмеянный Христос». Ее обнаружили висящей на кухне в квартире одной пожилой француженки. Работа, созданная в эпоху Возрождения, признана одной из старейших картин в коллекции музея и скоро станет центральным элементом собрания, передает британская The Guardian.

© Cimabue

Картина «Осмеянный Христос» написана флорентийским художником Ченни ди Пепо (Чимабуэ) около 1280 года и является одной из восьми частей гигантского диптиха, пять из которых до сих пор не найдены.

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Картину чуть не вышвырнули в мусорку во время расчистки дома, когда семья владельца вызвала специалиста, чтобы проверить, есть ли что-нибудь ценное в собственности. Думая, что работа может стоить около €400 тыс., приглашенный эксперт отправил ее своему коллеге в Париж, который неожиданно заявил, что это подлинный Чимабуэ.

В 2019 году Лувр намеревался приобрести картину у собственников, когда они выставят ее на аукцион. Аукционный дом тогда заявил, что стоимость работы составит от €4 млн до €6 млн. Но молоток потом не переставал стучать, пока стоимость не достигла €19,5 млн, а общая цена продажи составила €24 млн (с учетом комиссионных).

Министерство культуры Франции сразу же объявило работу «национальным достоянием» и наложило временный запрет на экспорт картины, дав Лувру 30 месяцев, чтобы аккумулировать необходимые средства для ее выкупа.

«Осмеянный Христос» имеет размеры чуть более 25 см на 20 см и изображает издевательства над Иисусом перед его распятием. Картина написан на фоне сусального золота на панели из тополя.

Были найдены еще две другие панели из этой серии: «Бичевание Христа» (хранится в коллекции Фрика в Нью-Йорке), и «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (находится в Национальной галерее в Лондоне). Национальная галерея описывает серию как представляющую собой «решающий момент в истории искусства», когда итальянские живописцы стали переходить к более реалистичным изображениям своих сюжетов.

Ни министерство культуры Франции, ни Лувр не сообщили подробностей о том, сколько они заплатили за картину новому владельцу и как были собраны деньги на ее покупку. Известно лишь, что пришлось объявлять «исключительную мобилизацию» для поощрения пожертвований от меценатов, которым были предложены налоговые льготы от правительства Франции.