Счастливый лотерейный билет принес женщине 10 млн рублей

По словам жительницы Волгоградской области, она покупает лотерейные билеты уже около 10 лет. В этот раз обратила внимание на билет, на котором был изображен грузовой автомобиль КамАЗ. Женщина решила, что он принесет ей удачу – на таком же грузовике работает ее муж.