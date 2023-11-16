Счастливый лотерейный билет принес женщине 10 млн рублей
Фортуна улыбнулась женщине после многолетнего участия в лотереях.
По словам жительницы Волгоградской области, она покупает лотерейные билеты уже около 10 лет. В этот раз обратила внимание на билет, на котором был изображен грузовой автомобиль КамАЗ. Женщина решила, что он принесет ей удачу – на таком же грузовике работает ее муж.
Жительница региона решила проверить судьбу и приобрела билет. Он принес ей сразу 10 млн рублей.
Обладательница суперприза прежде всего собирается обновить автомобиль. Затем они с мужем хотят помочь дочери и проехаться по России, сообщили в пресс-службе лотереи. Часть выигрыша женщина обязательно переведет на благотворительность, чтобы помочь нуждающимся детям.