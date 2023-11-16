Нельзя убираться и жаловаться: приметы на 16 ноября

16 ноября православные верующие вспоминают святую княжну Анну Всеволодовну – дочь киевского царя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. В народе сегодняшний день именуют днем Анны Холодной.

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Наши предки в этот день старались употреблять в пищу замороженные ягоды – клюкву, морошку и бруснику. Из этих ягод на Руси любили варить кисель, а также их нередко добавляли в сдобу.

16 ноября наши предки любили наведываться к знахарям и колдунам. Считалось, что в день Анны Холодной они могут избавить от любых недугов.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 16 ноября

Сегодня запрещено работать беременным женщинам. В противном случае, ребенок будет беспокойным. Кроме того, всем женщинам сегодня стоит воздержаться от уборки.

В день Анны Холодной запрещено ссориться супругам, иначе конфликт может привести к разводу.

16 ноября нельзя хвалить других и говорить им приятные слова. Похвала может отнять у человека то, за что его похвалили.

Сегодня не стоит жаловаться на свою судьбу и плакаться в жилетку другим людям. Это может только усугубить ситуацию.

После обеда запрещено оставаться в одиночестве. Лучше всего пригласить к себе соседей, родных или же наведаться в гости к ним. Наши предки верили в то, что если не найти себе компанию сегодня, можно остаться в одиночестве на долгое время.

Если у вас часто болит голова, сегодня не стоит заниматься шитьем или вязанием – эти занятия усугубят головные боли.

16 ноября – неблагоприятный день для пассивности и уныния, сегодня нельзя опускать руки.

Приметы

Если на реке стоит лед – в следующем году грядет богатый урожай хлеба.

Вечером ударил мороз – зима будет теплой.

Утренний мороз предвещает обильный снегопад.

Если снег уже лежит, но листья на деревьях еще не опали, следующий год будет тяжелым и неурожайным.