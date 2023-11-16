Как выглядят остановки общественного транспорта в Японии: видео
Остановки общественного транспорта в Японии часто отличаются необычным дизайном.
Особенно это касается остановок в префектуре Нагасаки. Здесь можно увидеть автобусные остановки, выполненные в форме различных фруктов.
Есть автобусные остановки в форме лимонов, апельсинов и даже винограда. Они выполнены из стеклопластика и выглядят очень реалистично, будто гигантские фрукты просто лежат на обочине.
Такие необычные остановки привлекают туристов и становятся достопримечательностями городов.
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