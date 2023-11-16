Особенно это касается остановок в префектуре Нагасаки. Здесь можно увидеть автобусные остановки, выполненные в форме различных фруктов.

Есть автобусные остановки в форме лимонов, апельсинов и даже винограда. Они выполнены из стеклопластика и выглядят очень реалистично, будто гигантские фрукты просто лежат на обочине.