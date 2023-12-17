Стандарты красоты Средневековья, которым были вынуждены следовать девушки

Женщины всегда следили за собой и старались следовать веяниям моды своего времени. Сейчас есть большой тренд на натуральность и естественную красоту. Однако так было не всегда.

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Девушки Средневековья были вынуждены подгонять себя под довольно жесткие стандарты красоты, идя при этом на большие риски, связанные со здоровьем. “Рамблер” рассказывает, как прекрасный пол ухаживал за собой и что в те годы считалось эталоном красоты.

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Отсутствие гигиены

В годы Средневековья девушки мылись всего несколько раз в год. Сложно представить, какой запах можно было уловить от немытых тел. В то время врачи строго не рекомендовали купаться, так как считали, что в распаренные поры тела может попасть зараза, которая приведет к гибели. А люди, приобщенные к церкви, и вовсе считали, что поход в баню – это аморально.

Вместо умывания девушки протирали лицо тканью, смоченную в уксусе, что только сильнее подчеркивало неприятный запах. А в зону подмышек дамы вешали мешочки с травами, чтобы хоть как-то перебить запах пота.

Гнилые зубы

Белые зубы, по стандартам красоты Средневековья, имели только бедные и простые люди. Моду на черные и гнилые зубы ввела королева Англии Елизавета, которая страдала от проблем с полостью рта. Все девушки мечтали быть похожей на нее, поэтому красили зубы черной краской. В те годы также популярно было иметь короткие квадратные зубы, поэтому дамы часто меняли их форму с помощью напильника.

Бритье головы и других волос на лице

Пресвятая дева Мария – идеал красоты Средневековья. У нее было вытянутое лицо, большие глаза и аккуратный рот. Чтобы приблизиться к идеалу, женщины брили волосы на лбу и выщипывали брови, иногда даже брили затылки, чтобы визуально удлинить шею. К тому же, некоторые девушки выщипывали ресницы. Причем как верхние, так и нижние.