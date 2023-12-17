Стандарты красоты Средневековья, которым были вынуждены следовать девушки
Женщины всегда следили за собой и старались следовать веяниям моды своего времени. Сейчас есть большой тренд на натуральность и естественную красоту. Однако так было не всегда.
Девушки Средневековья были вынуждены подгонять себя под довольно жесткие стандарты красоты, идя при этом на большие риски, связанные со здоровьем. “Рамблер” рассказывает, как прекрасный пол ухаживал за собой и что в те годы считалось эталоном красоты.
Отсутствие гигиены
В годы Средневековья девушки мылись всего несколько раз в год. Сложно представить, какой запах можно было уловить от немытых тел. В то время врачи строго не рекомендовали купаться, так как считали, что в распаренные поры тела может попасть зараза, которая приведет к гибели. А люди, приобщенные к церкви, и вовсе считали, что поход в баню – это аморально.
Вместо умывания девушки протирали лицо тканью, смоченную в уксусе, что только сильнее подчеркивало неприятный запах. А в зону подмышек дамы вешали мешочки с травами, чтобы хоть как-то перебить запах пота.
Гнилые зубы
Белые зубы, по стандартам красоты Средневековья, имели только бедные и простые люди. Моду на черные и гнилые зубы ввела королева Англии Елизавета, которая страдала от проблем с полостью рта. Все девушки мечтали быть похожей на нее, поэтому красили зубы черной краской. В те годы также популярно было иметь короткие квадратные зубы, поэтому дамы часто меняли их форму с помощью напильника.
Бритье головы и других волос на лице
Пресвятая дева Мария – идеал красоты Средневековья. У нее было вытянутое лицо, большие глаза и аккуратный рот. Чтобы приблизиться к идеалу, женщины брили волосы на лбу и выщипывали брови, иногда даже брили затылки, чтобы визуально удлинить шею. К тому же, некоторые девушки выщипывали ресницы. Причем как верхние, так и нижние.
Процедуры эпиляции были крайне болезненными. На участок тела наносили смесь из аурипигмента и извести, а потом вырывали волосы. После их удаления поврежденное место смазывали различными средствами, которые препятствовали повторному отрастанию волос. Например, кровью летучих мышей или лягушек, а также золу, предварительно смешанную с уксусом. Иногда такие процедуры приводили к проблемам с кожей, нередко она просто сжигалась.