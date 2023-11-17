Испанская семья из Севильи узнала, что их картина стоит миллионы

Внезапная новость о том, что картина, перешедшая по наследству оценивается в несколько миллионов долларов, обрушилась на семью, проживающую в испанской Севилье. Об этом передает ресурс Inside Edition.

© FBM.ru

Как сообщили представители семьи, полотно находилось на стене в гостиной и передавалось из руки в руки следующим поколениям. При этом никто не подозревал, что на самом деле картина является подлинным шедевром, цена которого составляет несколько миллионов долларов. Оказалось, что работа принадлежит кисти живописца Энтони Ван Дейк, выдающегося художника XVII века.

Подлинность полотна сейчас подтверждена экспертами. Сейчас члены семьи находятся в контакте с представителями музея в Севилье, чтобы обсудить передачу работы на выставку. Помимо прочего, со счастливыми обладателями полотна связываются аукционные дома и коллекционеры, желающие приобрести ценный экземпляр.