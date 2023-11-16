Как бактерии помогают кошкам общаться друг с другом

Кошки, как и многие другие млекопитающие, используют для общения между собой запах. В ходе нового исследования Калифорнийского университета в Дэвисе специалисты выяснили, как домашние кошки посылают друг другу сигналы, используя запахи, исходящие от бактерий в их анальных железах.

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Запах кошек исходит от смеси летучих органических соединений, включая альдегиды, спирты, сложные эфиры и кетоны. В большинстве случаев люди все эти запахи почувствовать не могут, но они играют важную роль в поведении и социальной жизни кошек. При помощи запахов эти животные метят территорию, привлекают партнёров, отпугивают соперников.

The New York Times

Конни Рохас, научный сотрудник, вместе с профессором Джонатаном Эйзеном в Департаменте эволюции и экологии Калифорнийского университета в Дэвисе и Центре генома провела анализ секретов анальных желез домашних кошек. Участвовали в исследовании 23 домашние кошки.

В целом в секрете доминировали пять родов бактерий (Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus). При этом микробный состав сильно различался у разных кошек. Так, у пожилых кошек обычно микробиом был не такой, как у молодых.