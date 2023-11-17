Какие праздники отмечают в России и в мире 17 ноября

В России и во всем мире 17 ноября отмечают множество важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизни общества. К примеру, в эту дату отмечают Международный день студентов, День недоношенных детей и День защиты черных котов.

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Международный день студентов

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Праздник был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал лишь с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни один вуз не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. А проведению дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу, которая проходит с 10 по 17 ноября.

Международный день недоношенных детей

Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. В среднем это каждый 10-й ребенок.

Идея учреждения Дня недоношенных детей привлекла возможностью публично и широко заявить о существующей проблеме в обществе, о необходимости решения насущных задач, с которыми сталкиваются врачи и семьи с недоношенными детьми, помочь найти им поддержку и понимание. Ведь недоношенность — проблема, с которой семьи и общество сталкиваются, независимо от благосостояния и уровня развития.

День защиты черных котов

Этот необычный праздник в Италии был учрежден по инициативе активистов итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и животных и впервые отмечался в 2007 году. Известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Ежегодно в мире гибнет и пропадает несколько десятков, а то и сотен тысяч черных котов.