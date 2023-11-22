В советское время средняя зарплата работающего человека составляла примерно 150 рублей. Это были достаточно высокие по тем временам зарплаты, которые позволяли содержать семью и даже делать небольшие накопления.

Если перевести по тогдашнему курсу советскую зарплату в доллары США, то получалось примерно 250-300 долларов в месяц.

Типичная советская зарплата в 1980-х годах по покупательной способности эквивалентна 21500 рублям в текущих ценах.

Для сравнения, средняя зарплата по России в 2023 году составляет порядка 70000 рублей. По сегодняшним меркам советские зарплаты были довольно скромными.