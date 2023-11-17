Собака в скафандре опустилась на дно водоема: видео

"Откуда столько хейта. Раньше собак в космос запускали, причем в 1 конец"; "Кто знает, сколько собачка проживет, а так под водой побывала. Его же не топить отправили, а поплавать"; "Да хозяин сам знает свою собаку, ее здоровье и возможности.

Не топить же повели, а плавать".