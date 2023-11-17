Собака в скафандре опустилась на дно водоема: видео
Собака погрузилась на дно вместе с дайверами и вызвала споры в сети. Видео с животным опубликовало издание News.ru.
В ролике показано, как лабрадор в специальном костюме плавает под водой, а дайверы поддерживают его руками, помогая передвигаться.
Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни раскритиковали людей за издевательство над животным, а другие посчитали, что собака выглядит довольной и ей нравится находиться в воде:
"Демоны бездумные и эгоистичные"; "Погружение под воду - это стресс для собаки, зачем ей это нужно, здоровья и положительных эмоции не будет, а значит, вред здоровью и психике животного".
"Откуда столько хейта. Раньше собак в космос запускали, причем в 1 конец"; "Кто знает, сколько собачка проживет, а так под водой побывала. Его же не топить отправили, а поплавать"; "Да хозяин сам знает свою собаку, ее здоровье и возможности.
Не топить же повели, а плавать".
Ранее женщина рассказала, как заказала коктейль стоимостью 1890 фунтов, который, по ее мнению, стоил 18,90 фунтов.