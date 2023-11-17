Странный снимок на Google-картах озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал на платформе скриншот из Google-карт, на котором была пустыня с тремя замазанными объектами.

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Как оказалось, компания таким образом скрыла кустарники. В комментариях другие пользователи удивились подобной "цензуре", пошутив, что растения выглядят слишком "вызывающе", поэтому были замазаны:

"Они выращивают кустарники. Это действительно пошло и отвратительно!", "Это засекреченные военные кусты", "Просто это кусты-дети, взрослые не цензурируются".

Скриншот из Google-карт