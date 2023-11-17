Странный снимок на Google-картах озадачил пользователей сети
Пользователь Reddit опубликовал на платформе скриншот из Google-карт, на котором была пустыня с тремя замазанными объектами.
Как оказалось, компания таким образом скрыла кустарники. В комментариях другие пользователи удивились подобной "цензуре", пошутив, что растения выглядят слишком "вызывающе", поэтому были замазаны:
"Они выращивают кустарники. Это действительно пошло и отвратительно!", "Это засекреченные военные кусты", "Просто это кусты-дети, взрослые не цензурируются".
Скриншот из Google-карт
Некоторые предположили, что кустарники автоматически по ошибке распознали как человеческие лица. По словам комментаторов, такое часто случается с растениями, а изображения людей специально размывают из-за конфиденциальности.
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