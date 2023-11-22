Особенности жизни в Южной Корее, которые не понять европейцам: видео
Южная Корея – удивительная страна, сочетающая древние традиции и современные технологии. Приехав сюда, многие иностранцы сталкиваются со многими непривычными для них вещами.
Корейцы очень много работают. Нередко они проводят на работе по 12-14 часов в день. Работодатели ожидают полной самоотдачи. Отказ работать сверхурочно может быть расценен как нежелание трудиться. Но не смотря на хорошие зарплаты, многие корейцы вплоть до старости живут со своими родителями из-за высоких цен на недвижимость.
В Корее также очень развит культ пластической хирургии. Южнокорейские девушки активно делают пластические операции, чтобы выглядеть как знаменитые к-поп исполнители. По количеству пластических операций на душу населения Южная Корея занимает одно из первых мест в мире.
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