Корейцы очень много работают. Нередко они проводят на работе по 12-14 часов в день. Работодатели ожидают полной самоотдачи. Отказ работать сверхурочно может быть расценен как нежелание трудиться. Но не смотря на хорошие зарплаты, многие корейцы вплоть до старости живут со своими родителями из-за высоких цен на недвижимость.