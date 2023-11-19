Небо разделилось на две части во время заката во Флориде
Необыкновенный закат наблюдали жители в американской Флориде. Небо разделилось на две части: ярко-оранжевую и темно-синюю, сообщает «МИР 24».
Синоптики говорят, что это явление связано со стыком теплых и холодных воздушных масс. Но есть и вторая версия: возможно, это тень огромного облака.
Ранее в начале ноября необыкновенное полярное сияние в красно-зеленых тонах озарило небо Северного полушария планеты. Его наблюдали жители разных стран Содружества, в том числе в Казахстане, Беларуси, Молдове и Грузии.