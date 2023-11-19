Небо разделилось на две части во время заката во Флориде

Необыкновенный закат наблюдали жители в американской Флориде. Небо разделилось на две части: ярко-оранжевую и темно-синюю, сообщает «МИР 24».

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Синоптики говорят, что это явление связано со стыком теплых и холодных воздушных масс. Но есть и вторая версия: возможно, это тень огромного облака.