Нельзя давать в долг и делать крупные покупки: приметы на 19 ноября

Православная церковь 19 ноября чтит память святого Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии и подвергался гонениям за защиту христианской веры.

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В народе его прозвали Ледоставом, так как в это время реки и озера покрываются льдом, по которому на Руси судили о будущем урожае:

"Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко", — говорили наши предки.

Также с этой датой связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 19 ноября

Согласно поверьям, в день Павла Ледостава не стоит есть какое-либо мясо. Считалось, что его употребление в этот день может привести к серьезной болезни и большим неприятностям.

Нельзя было 19 ноября брать и давать деньги в долг. Наши предки верили, что это может привести к бедности. Запрет распространялся и на крупные покупки и финансовые сделки. Поверья гласят, что это чревато неосуществлением задуманного.

Кроме того, в день Павла Ледостава нельзя было слишком много говорить: можно болтнуть лишнего и испортить взаимоотношения с близкими людьми.

Что еще не стоит делать 19 ноября?

отправляться в долгую дорогу — к неприятностям в пути;

женщинам заниматься тяжелым трудом, стиркой и уборкой;

обижать животных — к большим неудачам в жизни.