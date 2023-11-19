Нельзя давать в долг и делать крупные покупки: приметы на 19 ноября
Православная церковь 19 ноября чтит память святого Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии и подвергался гонениям за защиту христианской веры.
В народе его прозвали Ледоставом, так как в это время реки и озера покрываются льдом, по которому на Руси судили о будущем урожае:
"Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко", — говорили наши предки.
Также с этой датой связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 19 ноября
Согласно поверьям, в день Павла Ледостава не стоит есть какое-либо мясо. Считалось, что его употребление в этот день может привести к серьезной болезни и большим неприятностям.
Нельзя было 19 ноября брать и давать деньги в долг. Наши предки верили, что это может привести к бедности. Запрет распространялся и на крупные покупки и финансовые сделки. Поверья гласят, что это чревато неосуществлением задуманного.
Кроме того, в день Павла Ледостава нельзя было слишком много говорить: можно болтнуть лишнего и испортить взаимоотношения с близкими людьми.
Что еще не стоит делать 19 ноября?
- отправляться в долгую дорогу — к неприятностям в пути;
- женщинам заниматься тяжелым трудом, стиркой и уборкой;
- обижать животных — к большим неудачам в жизни.
Приметы на 19 ноября
- Снег 19 ноября — к большому количеству осадков зимой.
- Отсутствие ветра — к морозу.
- Алый закат — к ветреным и пасмурным дням.
- Нет звезд — к облачной погоде и осадкам.
- Много звезд — к похолоданию.
- Вороны кружат в небе — к снегу.
- Воробьи громко чирикают в стае — к ясному дню.