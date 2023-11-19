Российские древности: Успенский собор в Енисейске

Сегодня мы с порталом отправляемся в Красноярский край, в старинный город на берегу Енисея, «Отец сибирских городов» — город Енисейск. Именно отсюда началось освоение этого участка Сибири. И наш сегодняшний герой — Успенский собор в Енисейске Красноярского края — один из старейших храмов города, удивительной красоты и не менее удивительной сохранности памятник сибирского барокко. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы — один из храмов, которые пережили период советских гонений на Церковь с наименьшими потерями.

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История собора, как следует из сохранившихся записей, начинается 11 мая 1774 года, когда состоялся перенос приходской деревянной церкви, а на ее месте решено было построить каменную. Новая Успенская кладбищенская церковь была заложена 9 сентября 1793 года. Строительство велось на средства местных купцов, отца и сына Семена и Петра Трескиных.

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Величественный двухэтажный собор с массивной колокольней возводился поэтапно. Так, первый этаж здания храма был завершен в 1797 году. Однако внутренние отделочные работы и установка иконостаса продолжились до 11 июля 1799 года, когда состоялось освящение собора. Возведение второго холодного этажа с приделом апостолов Петра и Павла началось в августе 1794 года и затянулось до осени 1817 года. Почти год спустя, летом 1818 года, Петропавловский храм на втором этаже собора был освящен.

Первоначальная композиция Успенского храма соответствовала характерной сибирской практике возведения храмов того периода. К основному бесстолпному четверику с востока примыкает апсида, с запада — трапезная такого же размера, что и основной объем. Особенностью конструкции храма являются количество и порядок размещения окон. Впервые в зодческой практике Енисейска храмовый четверик (на первом этаже) Успенской церкви получил двухосную компоновку проемов и без устройства входных дверей.

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Еще одной нетипичной деталью считается круглое окно на первом этаже четверика. Характерной чертой Успенского храма можно считать двухъярусные барабаны пятиглавия, выполненные в духе барокко. Массивная четырехъярусная колокольня имеет сегодня вид, отличный от изначального. Насколько можно судить по сохранившимся свидетельствам, раньше колокольня завершалась “глухим” восьмигранным барабаном, а купол имел более сложную форму.

Еще одной примечательной особенностью можно считать красивый декор окон на фасаде, выполненный картушами из лекального кирпича. Все в совокупности делает храм очень близким к так называемому тотемскому бароккко или к некоторым храмам Бурятии (например – Староселенгинскому собору).

До 1823 года Успенская церковь оставалась кладбищенской. Несмотря на неоднократные обращения местных прихожан из числа купцов и мещан с просьбой основать приход, число дворов не соответствовало требованиям синодального указа о недопущении строительства «лишних церквей». Однако разрешение Синода в конце концов было получено. Церковь стала приходской, а кладбище было закрыто.

В 1824 году храм обзавелся крыльцом с четырьмя колоннами и сторожкой.

«Церковь же сия 2х этажная и двупрестольная. В нижнем храме Успенье Божьей Матери, а в верхнем Апостолам Петру и Павлу, из коих в последней, наипаче во время Собрания Народнаго, вход потесности своей весьма неудобен, потому, как он сделан для хождения только на колокольню. По сему за непременно и необходимо находит в означенную церковь для входа заплотить крыльцо каменное, равно и сторожку».

По мере роста числа прихожан Успенского храма возник вопрос расширения церкви. Так, в 1826 году было начато строительство тёплого придела во имя святителя Иннокентия Иркутского. Придел строился на средства енисейского купца 1-й гильдии Александра Кобычева и был освящен в 1827 году.

В начале 1830-х годов среди купцов Енисейска возникла идея достройки второго холодного придела на втором этаже. Инициаторами работ стали вдова енисейского купца Захара Толстых и купец Дементьев. Интересно, что проект и чертежи были согласованы с губернатором, однако реализованы так и не были. Предположительно, это произошло из-за опасений нарушить существующий архитектурный облик, однако прямых подтверждений тому нет.

К идее достройки придела вернулись спустя несколько лет. Но инициатором в этот раз выступил Александра Александровича Кобычева (сын Кобычева, построившего Иннокентьевский придел). Проект надстройки северного придела был одобрен, и 24 августа 1843 года состоялось освящение второго (холодного) придела князя Александра Невского. И эта надстройка сформировала окончательный вид двухэтажного четырехпрестольного собора.

В 1869 году в результате разрушительного пожара уцелела лишь седьмая часть города. По счастливому стечению обстоятельств Успенская церковь не пострадала от огня.

Приход власти Советов ознаменовался массовыми гонениями священнослужителей и Церкви. Первые закрытия храмов Енисейска начались в 1923 году. Однако несмотря на все обстоятельства богослужения в Успенском храме продолжались, также как и в некоторых других.

В 1930-е годы ситуация обострилась, и все храмы были закрыты. В 1937 году был расстрелян иерей Иоанн Вазингер — последний священник Иверского монастыря, служивший в Успенской церкви. В том же году с храма был снят колокол. Помещения Успенского храма использовались для размещения спецпоселенцев и клуба.

В 1946 году Успенский храм был передан Православной Церкви, и начался период восстановления, который продлился до 1950 года. Первым священником, настоятелем, открывавшим церковь, был ссыльный протоиерей Евгений Бобовский.

Здание собора за период отчуждения от Церкви понесло существенный ущерб. Так, на колокольне отсутствовал колокол и восьмерик, семь куполов над главным объемом также были утрачены, полусфера над Петро-Павловским приделом снесена.

В 1980-е годы начались масштабные восстановительные работы, которые включали укрепление фундамента и стен. В 1986 году на храме воздвигнуто семь куполов и отреставрирован фасад. В 1988 году завершились работы по восстановлению резьбы и позолоты иконостаса в Успенском приделе. Позднее храму был передан старинный колокол, который сегодня можно увидеть на колокольне.