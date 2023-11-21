Кем были аэронавты, которые 240 лет назад впервые в истории совершили полет на воздушном шаре

240 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, который изобрели братья Монгольфье. 21 ноября 1783 года из замка в окрестностях Парижа в полет на чудо-аппарате диаметром 15,5 метра и высотой 24 метра, отправились французы - физик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз д'Арланд.

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Они взлетели в Булонском лесу. Поднялись над землей на высоту почти 1 километр и пролетели за 25 минут свыше 8 километров. После приземления на холме Бют-о-Кай, тогдашней окраине Парижа, смельчаки отпраздновали удачу.

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Кто же они, первые в мире аэронавты?

Пилатру де Розье было на тот момент 29 лет. Он изучал математику, физику, химию и естественные науки, преподавал химию. Стал основателем парижского научного общества "Атеней": оно занималось организацией лекций, которые пользовались огромной популярностью. Маркиз д'Арланд был старше - ему исполнился 41 год, он служил в королевской гвардии.

Оба были страстными поклонниками экспериментов по воздухоплаванию братьев Монгольфье. Участвовали в тренировочных подъемах в воздух на привязанных шарах. Именно они убедили короля Людовика XVI в том, что первый полет людей на воздушном шаре должен быть осуществлен представителями высшего сословия.

Отель Титона, где летом 1783 года к удовольствию огромной толпы любителей были проведены эксперименты с аэростатической машиной братьев Монгольфье. Фото: wikipedia.org

Впервые воздушный шар, названный по имени своих отцов-создателей "монгольфьером", поднялся в небо в том же 1783 году, только чуть раньше - 5 июня. Он был сшит из холста, обклеен бумагой и наполнен горячим воздухом. При более ранних опытах в топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Но как выяснилось, если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила аэростата будет больше.

О том, как прошел самый первый, "пионерский" полет, был составлен протокол. В нем зафиксировано: воздушный шар продержался в воздухе 8 минут и пролетел на высоте 520 метров около 3 км.

А 19 сентября все того же года "на борту" впервые появились пассажиры: при демонстрации шара в Версале в гондолу посадили барана, утку и петуха. Остались воспоминания, что за полетом наблюдали Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Животные прекрасно перенесли воздушное путешествие. Правда, петух, говорят, все-таки пострадал: на него наступил баран…

Новый воздушный шар, который поднял в воздух двух человек, разительно отличался от предшественников: имел овальную форму, объем более 2 тысяч кубических метров и весил полтонны. К тому же его разукрасили знаками зодиака и цветами.

Кстати, возникает вполне логичный вопрос: а почему сами изобретатели не рискнули оторваться от земли на своем детище? Вот тут мнения историков расходятся. Одни пишут, что сами изобретатели безумно боялись высоты. Другие, что Монгольфье все-таки планировали лично пилотировать летательный аппарат, однако Людовик XVI запретил им принимать личное участие в полете.

Физик Пилатр де Розье после первого полета еще несколько раз удачно летал на воздушном шаре. Окрыленный, он решил вместе с другом, механиком Пьером-Анжем Роменом пересечь Ла-Манш из Франции в Англию.

Однако увы: все закончилось трагедией. 15 июня 1785 года они поднялись в небо на монгольфьере, состоящем из двух баллонов: один был наполнен воздухом, а второй водородом. Через 15 минут после взлета шар загорелся и взорвался. Все произошло на высоте примерно 450 метров...

Так первый аэронавт Пилатр де Розье, как и его друг, стал и первой в мире жертвой авиационной катастрофы. Имя его на века вписано в историю мировой авиации. А в 1991 году Международный астрономический союз присвоил имя французского физика кратеру на видимой стороне Луны.