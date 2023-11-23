В Южной Корее, как и во многих азиатских странах, цветы играют важную символическую роль в культуре.

В корейском обществе существует традиция дарить на торжественные случаи композиции из искусственных цветов. В отличие от принятого у нас обычая дарить такого рода композиции исключительно на похороны, в Корее их преподносят в знак поздравления и уважения. Композиции из цветов вручают молодожёнам на свадьбах, именинникам, выпускникам, коллегам по случаю повышения.

Такой подарок выражает пожелания всего самого доброго и светлого в будущем. А поскольку искусственные цветы не вянут, они ещё долго будут напоминать человеку о радостном и знаменательном событии в его жизни.