Первых пассажиров принял аэровокзал в Толмачево 60 лет назад

Трехэтажное здание с красным козырьком и крупными буквами «АЭРОПОРТ» на фасаде построили по проекту архитекторов Окуневой и Воловика. До того, как аэровокзал сдали в эксплуатацию, аэропорт Толмачево уже принимал регулярные рейсы. Первые 50 пассажиров отправились на Ту-104 рейсом «Новосибирск-Москва» с промежуточной посадкой в Свердловске еще 12 июля 1957 года. Этот день считается днем рождения аэропорта. Как именно пассажиры проходили регистрацию на рейсы и процедуру досмотра без аэровокзала, трудно сказать, но с той поры аэропорт работал в регулярном режиме.

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Аэровокзал с пропускной способностью тысяча пассажиров в час качественно поменял уровень сервиса. В новом красивом здании сразу же открылся и первый ресторан для пассажиров. Судя по материалам архива города Обь, которые есть в распоряжении VN.ru, среди работников ресторана значились не только официантки и буфетчицы, но и сервизницы, котломойки, лоточницы и коренщицы.

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Работники архива установили, что сервизница доставляла в самолет бортовую посуду, котломойка мыла котлы, а коренщица … чистила овощи.

Правительственные и иностранные делегации начали обслуживать по полному разряду в Толмачево с 1962 года. Тогда работали буфеты «Люкс» и «Интурист». Правда, проверка 1965 года установила, что в буфете отсутствуют икра, балык, крабы и фрукты.

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После этого в адрес официанток поступило распоряжение:

«Директор ресторана обязывает официанток «Люкс» и «Интурист» постоянно и бесперебойно иметь следующие продукты: яблоки — 10 кг, лимоны — 10 шт., икра зернистая — 0,5 кг, икра кетовая — 10 банок, крабы — 10 банок, колбаса твердого копчения — 2 кг., масло сливочное - 0,5 кг., балык - 1 кг. И разрешает расходовать при обслуживании все продукты, кроме икры кетовой, крабов, балыка и лимонов, последние только по разрешению управляющего треста, заместителя директора ресторана и директора ресторана», – цитируют документ в архиве города Обь.

Помимо «Люкса» и «Интуриста» в аэровокзале работала «Бульонная», ресторан, кафе «Десертное» и кафе «Ветерок». Тут же находились цех бортового питания и кондитерский цех. В «Бульонную» трижды в день подвозили горячий бульон из кухни ресторана, при этом отпуск винно-водочных изделий в буфеты, гостиницы и кафе аэровокзала запретили с 1 июля 1972 года.

Из архивных документов известно, что еще в 1965 году пассажиры Толмачево имели возможность выпить 250-граммовый граненый стакан шампанского за 1 рубль 25 копеек. Водка в 1964 году стоила в аэропорту 3 рубля 66 копеек, а кубинский ром 2 рубля 75 копеек. За какой объем указаны цены, в документах не уточняется. Закусить можно было заливным языком или потрошками, отварной щукой или осетриной. Бутерброд с копченой колбасой стоил 14 копеек, а стакан черного кофе всего восемь копеек.

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В 1969 году в связи эпидемией гриппа ввели масочный режим. Официантки и буфетчицы обслуживали пассажиров в марлевых масках.