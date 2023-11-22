Нельзя есть жирное и делать маникюр: приметы на 22 ноября

22 ноября православные верующие вспоминают Матрону Константинопольскую и Матрону Московскую. В народе сегодняшний день именуют днем Матрены Зимней.

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Наши предки были уверены, что именно в этот день наступает настоящая зима и приходят суровые морозы. Вот почему в день Матрены Зимней было принято делиться теплой одеждой с нуждающимися. Женщины традиционно перебирали гардероб, откладывали ненужные вещи, стирали их, а затем отдавали другим людям.

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Кроме вещей, в день Матрены Зимней нередко отдавали ненужные предметы быта.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 22 ноября

Сегодняшний день не подходит для того, чтобы употреблять в пищу тяжелую или жирную еду.

Кроме того, сегодня нельзя делать маникюр, педикюр и стрижку –в противном случае, вся зима пройдет в болезнях. Особенно к этой примете стоит прислушаться беременным женщинам и пожилым людям со слабым здоровьем.

Сегодня нельзя оставлять дома старые ненужные вещи. Они могут стать магнитом для прежних проблем, которые будут вновь и вновь возникать в жизни.

22 ноября лучше всего отказаться от бизнес-встреч и серьезных переговоров. Считается, что сегодня необходимо разговаривать как можно меньше и не перегружать себя лишними хлопотами.

Сегодня нельзя держать обиду на близких. В день Матрены нужно простить всех родных. Если вы прервали контакт с родственниками из-за разногласий, сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы наладить связь.

Приметы

Если 22 ноября на деревьях лежит иней, скоро придут холода.

Туман на улице – предвестник скорого потепления.

Если небо сегодня облачное, май будет холодным.

Чем больше на деревьях инея, тем богаче будет урожай овса и хлеба.

Если сегодня пошел дождь, в следующем году будет много пшеницы.

Сегодня идеальный день для того, чтобы перебрать вещи и избавиться от всего ненужного.