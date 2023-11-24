Традиция задувать свечи на торте в день рождения появилась в Европе в 17 веке. До этого дни рождения не считались особым поводом для празднования.

Однако в эпоху Просвещения стали придавать большее значение индивидуальности и личности человека. В это время знатные семьи начали устраивать небольшие приёмы и вечеринки по случаю дня рождения детей.

На стол подавали пирог с воткнутыми свечами – по числу прожитых лет. Считалось, что запах горящих свечей притягивает добрых духов и приносит удачу имениннику. А задувание свечей означало загадывание желания. Так зародилась традиция праздновать дни рождения с тортом, свечами и подарками, которая сохранилась до наших дней.