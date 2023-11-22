Детеныш редчайшего носорога родился в британском зоопарке

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании объявили о рождении детеныша восточного черного носорога. Это одно из самых редких млекопитающих в мире.

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Детеныш родился 12 ноября у самки по имени Зури. Беременность продлилась 15 месяцев. Маленький носорог появился на свет в дневное время, что весьма необычно для данного вида. В дальнейшем специалисты определили, что это девочка. Сотрудники зоопарка рассказали, что малышка неразлучна с мамой, хорошо питается и набирает вес.

«Она очень любознательна и полна энергии, на что просто приятно смотреть», – отметили представители учреждения.

Восточный черный носорог занесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в список находящихся под угрозой исчезновения. Это значит, что вероятность его вымирания в дикой природе крайне высока.

Носороги подвергаются большой угрозе из-за браконьеров. Рога этих животных используются в народной медицине и имеют большую ценность на черном рынке.

По оценкам ученых, к настоящему времени утрачено уже около 95% популяции африканских носорогов. Так, в Кении, Танзании и Руанде обитает менее 600 черных носорогов.

Честерский зоопарк принимает участие в европейской программе по разведению видов, находящихся под угрозой исчезновения. В 2019 году он реализовал проект, в рамках которого группа выращенных в неволе черных носорогов была перевезена в национальный парк Акагера в Руанде, сообщает The Guardian.