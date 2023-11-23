Нельзя брать в долг и ссориться с семьей: приметы на 23 ноября

23 ноября православные верующие вспоминают шестерых апостолов от семидесяти. В народе сегодняшний день именуют днем Ераста и Родиона.

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На Руси наши предки традиционно в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освещения, а после отдавали еду скотине. Считалось, что освещенная пища наделит животных крепким здоровьем.

К этому дню на реках, как правило, устанавливался лед, но был еще не прочным. Однако считалось, что именно с сегодняшнего дня лед стремительно начнет твердеть: "С Ераста жди крепкого наста", – любили говорить в народе.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября запрещено выходить на лед – он кажется крепким только со стороны. На самом деле лед может треснуть под ногами, неслучайно сегодняшний день также именуют Ледоломом.

Сегодня запрещено отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, которая грозит серьезными препятствиями на пути.

23 неблагоприятный день для новых начинаний – проектов, бизнесов и творчества.

Сегодня нельзя брать в долг и давать в долг, иначе возникнут финансовые трудности.

С наступлением темноты на Ераста лучше всего не выходить из дома. Если есть возможность провести весь день дома, лучше так и сделать.

Сегодня не стоит ссориться с членами семьи, конфликт может затянуться надолго.

23 ноября запрещено ходить в баню, особенно с заходом солнца. В этот день выходит нечистая сила, которая может запарить до потери сознания или даже до смерти.

В День Ераста нельзя дарить дорогие подарки. В противном случае, может прийти финансовый крах и разорение.

Сегодня не стоит одевать черную или очень старую одежду. Такие вещи отпугнут удачу.

Приметы

Если 23 ноября утром стоит туман – грядет оттепель.

Иней на деревьях предвещает мороз.

Идет дождь – до 6 декабря зима будет малоснежной.

Вороны кричат и играют – скоро потеплеет.