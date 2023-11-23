День в истории, 23 ноября: знаменательные события
23 ноября и в истории России, и в истории всего мира происходило множество знаковых событий, которые оставили свой след как в памяти современников, так и в памяти потомков.
Подробнее о самых ярких событиях, произошедших 23 ноября в разные годы, читайте в материале "Рамблера".
23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию
Екатерина Великая учредила Медицинскую коллегию в самом начале своего царствования. Первым председателем коллегии стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости вакцинации населения против оспы.
Именно на почве этого в 18 веке были проведены первые опыты по искусственному заражению оспой. Переболев легкой формой болезни, люди приобретали иммунитет на время эпидемии.
Первоначально данный метод опробовали в Англии, далее он начал распространяться по Европе, но лишь спустя время пришел в Россию. Первые прививки против оспы поставили императрица и ее сын, чтобы подать пример населению.
23 ноября 1869 года в Шотландии спустили на воду знаменитый клипер "Катти Сарк"
"Катти Сарк" считается одним из красивейших парусных кораблей и единственным классическим чайным клипером, который сохранился до наших дней.
Изначально корабль должен был возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку быстроходным «Фермопилам» в 1872 году. После этого клипер стал доставлять шерсть из Австралии. В период Первой Мировой войны на корабле перевозили уголь.
За множество рекордов клипер стали называть "королевой океанов". В 1922 году корабль выкупил капитан Уилфред Доумен, и восстановил «Катти».
Клипер "Катти Сарк" является одним из национальных символов Великобритании. В 2007 году корабль существенно пострадал от пожара, но правительство страны помогло восстановить клипер.
23 ноября 1917 года упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России
Система сословий в России сложилась еще во времена Петра I. Каждое сословие отличалось своим юридическим положением, определенными правами и обязанностями в социуме. Дворянство считалось наиболее элитарным сословием.
Однако 23 декабря 1917 года Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов принял декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов", после чего все сословия были упразднены. Все люди, проживающие на территории России, получили одно общее название – граждане Российской республики.