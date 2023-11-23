День в истории, 23 ноября: знаменательные события

23 ноября и в истории России, и в истории всего мира происходило множество знаковых событий, которые оставили свой след как в памяти современников, так и в памяти потомков.

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Подробнее о самых ярких событиях, произошедших 23 ноября в разные годы, читайте в материале "Рамблера".

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23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию

Екатерина Великая учредила Медицинскую коллегию в самом начале своего царствования. Первым председателем коллегии стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости вакцинации населения против оспы.

Именно на почве этого в 18 веке были проведены первые опыты по искусственному заражению оспой. Переболев легкой формой болезни, люди приобретали иммунитет на время эпидемии.

Первоначально данный метод опробовали в Англии, далее он начал распространяться по Европе, но лишь спустя время пришел в Россию. Первые прививки против оспы поставили императрица и ее сын, чтобы подать пример населению.

23 ноября 1869 года в Шотландии спустили на воду знаменитый клипер "Катти Сарк"

"Катти Сарк" считается одним из красивейших парусных кораблей и единственным классическим чайным клипером, который сохранился до наших дней.

Изначально корабль должен был возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку быстроходным «Фермопилам» в 1872 году. После этого клипер стал доставлять шерсть из Австралии. В период Первой Мировой войны на корабле перевозили уголь.

За множество рекордов клипер стали называть "королевой океанов". В 1922 году корабль выкупил капитан Уилфред Доумен, и восстановил «Катти».

Клипер "Катти Сарк" является одним из национальных символов Великобритании. В 2007 году корабль существенно пострадал от пожара, но правительство страны помогло восстановить клипер.

23 ноября 1917 года упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России

Система сословий в России сложилась еще во времена Петра I. Каждое сословие отличалось своим юридическим положением, определенными правами и обязанностями в социуме. Дворянство считалось наиболее элитарным сословием.