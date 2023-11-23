Зачем кошкам усы: 5 причин

Хорошее состояние усов (или вибриссов) - неотъемлемая часть общего благополучия кошки. И вот какие функции эти волоски выполняют.

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Улучшение ночного зрения. За счёт чувствительных усов кошке проще ориентироваться в сумерках и на рассвете.

Помощь в охоте. Усы помогают кошке понять, насколько близко находится добыча. Происходит это отчасти благодаря тому, что вибриссы улавливают запахи.

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Регуляция температуры тела. Это происходит за счёт того, что усы помогают определять температуру окружающей среды, еды, жидкости.

Выражение эмоционального состояния. У расслабленной и довольной кошки усы обычно направлены вперёд, а у взволнованной или напуганной они прижаты к морде.