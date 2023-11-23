Драка белых медвежат в российском зоопарке попала на видео

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Случившееся попало на видео посетителя учреждения, ролик публикует портал NGS.Ru.

На записи видно, как одна из молодых медведиц валит другую на искусственную льдину и покусывает. Затем она перебираются ближе к воде, не прекращая схватку.

Отмечается, что хищницам в настоящее время около десяти месяцев. Они родились в семье Кая и Герды в феврале текущего года. Имена для них выбирали жители города.