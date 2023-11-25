Где находится самая уникальная советская панелька: видео
В Тбилиси находится уникальный жилой комплекс, состоящий из нескольких многоэтажных домов, соединенных между собой пешеходным мостом на высоте 14-го этажа.
Этот комплекс был построен в советские времена в 1970-х годах по проекту архитектора Отара Каландаришвили. Здания выполнены в стиле советского модернизма с использованием бетона, стекла и металла.
Уникальной особенностью комплекса является 110-метровый переход-мостик, соединяющий верхние этажи соседних домов. По мосту жители могут перемещаться из одного подъезда в другой, не спускаясь на землю.
Подъем и спуск на лифте платные, внутри кабины расположен монетный приемник, в который для поездки нужно поместить 14 тетри.
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