В Тбилиси находится уникальный жилой комплекс, состоящий из нескольких многоэтажных домов, соединенных между собой пешеходным мостом на высоте 14-го этажа.

Этот комплекс был построен в советские времена в 1970-х годах по проекту архитектора Отара Каландаришвили. Здания выполнены в стиле советского модернизма с использованием бетона, стекла и металла.

Уникальной особенностью комплекса является 110-метровый переход-мостик, соединяющий верхние этажи соседних домов. По мосту жители могут перемещаться из одного подъезда в другой, не спускаясь на землю.

Подъем и спуск на лифте платные, внутри кабины расположен монетный приемник, в который для поездки нужно поместить 14 тетри.