Что такое бакулюм и почему он пропал у человека?

Бакулюм – кость, которая образовалась в соединительной ткани полового члена у некоторых животных. Рекордсменами среди обладателей этой кости являются моржи – их бакулюм достигает 75 см в длину.

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В день моржа «Газета.Ru» разобралась, кто еще обладает этой особенностью строения пениса, почему бакулюм пропал у человека, и зачем «хрен моржовый» продают на маркетплейсах.

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Зачем в члене кость?

Бакулюм (в переводе с латинского означает палку или посох) – это образовавшаяся в соединительной ткани полового члена кость, которая поддерживает его основание. Он появился у животных более 95 млн лет назад. Бакулюм формируется над мочеиспускательным каналом из соединительной ткани, формирующей пещеристые тела. По предположениям некоторых ученых бакулюм не является настоящей костью, а формируется в результате отложения кальция в ткани пещеристого тела. Такой вывод был сделан из-за того, что в большинстве случаев он никак не связан с остальным скелетом носителей.

Обладают костью в пенисе только пять отрядов млекопитающих. Бакулюм есть у грызунов, летучих мышей, некоторых хищных (кошки, собаки, медведи, морские котики и моржи), насекомоядных (кроты и землеройки), и приматов, за исключением некоторых мартышковых, долгопятов и человека.

Бакулюм крайне разнообразен. Эта кость имеет множество размеров и специфичных форм: она может выглядеть как простая трубка, а может быть чем-то похожа на грабли.

Если говорить о размерах, то рекордсменом здесь можно назвать моржа, – у него бакулюм достигает 75 см в длину. Антирекорд же поставили обезьяны мармозетки – у них длина бакулюма составляет всего пару миллиметров. Связано это с крошечными размерами животного, а у человекоподобных обезьян, несмотря на крупные габариты, кость пениса тоже небольшая. Так, у шимпанзе и бонобо бакулюм достигает всего 6–8 миллиметров.

Причины такого разнообразия не установлены, как и точная функция кости. Одна гипотеза гласит, что бакулюм защищает мочеиспускательный канал и механически поддерживает пенис во время полового акта при недостаточной эрекции. Другая, что он участвует в дополнительной стимуляции овуляции у самки во время совокупления, что тоже повышает шансы на оплодотворение.

Также специалисты предположили, что кость расширяет шейку матки при половом акте, чтобы туда попало большее количество спермы и, чтобы удалить оттуда сперму прошлого полового партнера. Кроме того, наличие кости в пенисе продлевает половой акт, что позволяет удержать самку от спаривания с другими самцами, тем самым увеличивая шансы на оплодотворение.

Однако, по мнению ученых из Калифорнийского университета, у разных видов кость может играть разные роли, поскольку бакулюм независимо возникал и пропадал несколько раз за историю эволюции разных видов. Так что все вышеперечисленные гипотезы могут иметь место.

У людей он тоже был, но пропал

У приматов бакулюм впервые образовался 50 млн лет назад, в том числе он был и у общего предка обезьян и человека. Но потом пропал примерно 2 млн лет назад. Ученые установили, что кость в члене человека исчезла из-за моногамии и низкой конкуренции среди партнеров.

У приматов наличие бакулюма и его размер зависят от длительности проникновения пениса во влагалище (интромиссии): чем дольше – тем больше кость, чтобы лучше поддерживать эрекцию члена. У человека этот процесс занимает примерно пять минут, что немного, а следовательно, дополнительная поддержка не нужна.

Кроме того, исследование показало, что бакулюм оказался длиннее у полигамных животных и с сезонным размножением. У людей же сезонность размножения отсутствует, для них более характерна моногамия или полигиния (спаривание одного самца с несколькими самками), это стало еще одной причиной исчезновения кости из члена.

Однако есть и альтернативное мнение, которое высказал антрополог Дробышевский. По его словам, у представителей Homo бакулюм исчез из-за развития прямохождения.

«Когда бакулюм исчез (у людей) — науке неизвестно. Австралопитековых бакулюмов никто, кажется, еще не находил, но это не очень странно, ведь это не очень прочная и крупная кость. Думается, исходя из виртуальных соображений, что бакулюм исчез с развитием прямохождения и изменением положения тела на вертикальное», — писал ученый.

Еще одна ненаучная, но занятная версия исчезновения кости из пениса человека была выдвинута исследователями Библии. Они считают, что ветхозаветная Ева была создана не из ребра Адама, а из бакулюма, след проведенной «операции» — шов промежности. По их мнению, Библия, как и другие древние тексты, этот попытка объяснить мир вокруг, и именно так древние люди решили ответить на вопрос отсутствия кости пениса у человека.

А зачем его продают?

Сегодня бакулюм животных, но чаще всего моржа, можно приобрести на различных площадках. Причем он пользуются популярностью и в России, и за рубежом. Цена на такой товар варьируется от 10 до 50 тыс. рублей. Можно купить как необработанный «хрен моржовый», так и отполированный и даже с гравировками.