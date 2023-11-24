Нельзя лениться и сплетничать: приметы на 24 ноября

Раньше на Древней Руси 24 ноября отмечался праздник, посвященный Федору Морозу. Христиане в этот день вспоминали Федора Студита, монаха в Византии, который жил в восьмом-девятом веке.

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Он был выходцем из хорошей семьи, у Федора даже было образование. Но на мужчину повлиял его дядя, поэтому ему пришлось принять постриг. “Рамблер” рассказывает о том, что можно, а что нельзя делать в этот день.

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Что можно делать

По поверьям, именно 24 ноября наступает зима. Дни становятся холоднее и морознее. Поэтому прозвище Федора легко объяснить. Студит он потому, что “землю студит”. 24 ноября предки старались проводить дома, лежа на печке и готовясь к предстоящим холодам.

Хозяюшки заваривали чай, добавляли в него сушеные ягоды. Было поверье, что такой испитие такого напитка поможет урожаю быть более обильным в следующем году. 24 ноября было принято избавляться от старой и побитой посуды, чтобы привлечь в дом богатство. Мужчины занимались санями: смазывали их, проверяли на поломки и обновляли покраску.

Что нельзя делать

24 ноября запрещалось оставлять бардак в доме: не мыть полы и посуду и не прибираться. Считалось, что бардак привлечет несчастье, поэтому убранство старались поддерживать в чистоте.

В этот день крайне не рекомендуется баловаться с огнем. Такое легкомыслие может привести к появлению нечистой силы в доме, которая негативно скажется на жизни жильцов. Например, случится пожар.

Также лучше воздержаться от долгих разговоров и сплетен. Не стоит ругаться и ввязываться в конфликты. Нужно постараться промолчать, где это необходимо, чтобы потом не разбираться с проблемами.

Пожалуй, самый главный запрет – нельзя лениться и отдыхать больше положенного. Следует приступить к работе незадолго после пробуждения, иначе человека начнут преследовать финансовые неудачи.

К тому же, 24 ноября запрещалось преподносить в качестве подарка полотенца. Считалось, что такой презент привлечет болезнь к человеку.

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