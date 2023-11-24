Нельзя лениться и сплетничать: приметы на 24 ноября
Раньше на Древней Руси 24 ноября отмечался праздник, посвященный Федору Морозу. Христиане в этот день вспоминали Федора Студита, монаха в Византии, который жил в восьмом-девятом веке.
Он был выходцем из хорошей семьи, у Федора даже было образование. Но на мужчину повлиял его дядя, поэтому ему пришлось принять постриг. “Рамблер” рассказывает о том, что можно, а что нельзя делать в этот день.
Что можно делать
По поверьям, именно 24 ноября наступает зима. Дни становятся холоднее и морознее. Поэтому прозвище Федора легко объяснить. Студит он потому, что “землю студит”. 24 ноября предки старались проводить дома, лежа на печке и готовясь к предстоящим холодам.
Хозяюшки заваривали чай, добавляли в него сушеные ягоды. Было поверье, что такой испитие такого напитка поможет урожаю быть более обильным в следующем году. 24 ноября было принято избавляться от старой и побитой посуды, чтобы привлечь в дом богатство. Мужчины занимались санями: смазывали их, проверяли на поломки и обновляли покраску.
Что нельзя делать
24 ноября запрещалось оставлять бардак в доме: не мыть полы и посуду и не прибираться. Считалось, что бардак привлечет несчастье, поэтому убранство старались поддерживать в чистоте.
В этот день крайне не рекомендуется баловаться с огнем. Такое легкомыслие может привести к появлению нечистой силы в доме, которая негативно скажется на жизни жильцов. Например, случится пожар.
Также лучше воздержаться от долгих разговоров и сплетен. Не стоит ругаться и ввязываться в конфликты. Нужно постараться промолчать, где это необходимо, чтобы потом не разбираться с проблемами.
Пожалуй, самый главный запрет – нельзя лениться и отдыхать больше положенного. Следует приступить к работе незадолго после пробуждения, иначе человека начнут преследовать финансовые неудачи.
К тому же, 24 ноября запрещалось преподносить в качестве подарка полотенца. Считалось, что такой презент привлечет болезнь к человеку.
Приметы
- Морозный день сигнализирует о наступлении зимы.
- Сильный ветер предвещает заснеженные и холодные зимние дни.
- Ветер, особо активный с утра, говорит о скорейшем звездопаде.
- Утренняя свежесть, которую почувствовали с утра, подарит хорошее настроение на несколько дней.
- Человек, которого оскорбили, спугнет счастье и удачу на вашем жизненном пути.
- Солнечная погода предвещает холодный и пасмурный день.