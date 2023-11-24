Циркач побил рекорд, пройдя 10 метров по канату и жонглируя тремя ножами

Циркач Эдгар Юдкевич установил мировой рекорд , который занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина прошёл по канату расстояние в 10 метров, жонглируя в это время тремя ножами. Уникальное шоу Эдгар устроил прямо на улице в Калифорнии. Он признался , что во многом не рассчитывал установить рекорд конкретно в тот день, однако судьба решила иначе.

Дата, когда я попытался показать моё мастерство, пришлась на Всемирный день цирка. Все показывали свои номера и праздновали, а я решил совершить своего рода подвиг, который вдохновил бы моих друзей и коллег на их дальнейшие достижения.

Эдгар занимается жонглированием на канате уже около 12 лет, а ножи он решил задействовать в своих номерах, чтобы придать им дополнительный огонёк. Многие зрители и даже коллеги артиста не разделяют страсть к острым предметам, которые Юдкевич подбрасывает, балансируя на высоте. Сам же он уверяет, что уже настолько привык к ножам, что для него нет предметов безопаснее.