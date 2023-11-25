Почему опасно заниматься Таро и рунами для развлечения

В последнее время особой популярностью пользуются разные магические инструменты. Тысячи людей ежедневно берут в руки карты, руны и другие атрибуты мистического характера, чтобы увидеть будущее и получить ответы на вопросы.

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Следуя возникшей моде, тренд подхватили и известные блогеры-тарологи, которые делают расклады для всех желающих.

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Казалось бы, что может быть опасного в таком невинном развлечении? Между тем шутить с картами и рунами нельзя, ведь, оказавшись в руках энергичного новичка, они принесут неопытному хозяину много проблем.

Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.

«Дьявольские» атрибуты или просто баловство?

И Таро, и руны уходят своими корнями в глубокую древность, когда люди верили в сверхъестественные силы и увлекались мистикой. В опытных руках подобные атрибуты действительно могли ответить на сложные вопросы и приоткрыть завесу тайны, однако за такую помощь всегда приходилось платить — и отнюдь не деньгами. Именно поэтому большинство людей, увлекающихся оккультными науками, имели довольно сложную судьбу. Они «платили» своим здоровьем, благополучием близких людей, а иногда и собственной жизнью.

Конечно, назвать подобные практики «дьявольскими» было бы слишком пафосно, поскольку сами по себе Таро и руны не несут выраженной отрицательной энергетики. С другой стороны, эти вещи не излучают и позитивные вибрации, а в неумелых руках и вовсе могут стать настоящим источником опасности, потому что, заключая договор со сверхъестественными силами, рано или поздно придется что-то отдавать.

Чем опасны карты Таро и руны

При неправильном обращении Таро и руны всегда работают против того, кто их использует. Если не исполнять свои обязанности, заключая с ними договор, данные вещи нанесут удар по собственному хозяину. Девушки и женщины могут заполучить венец безбрачия, мужчины — испытывать финансовые трудности и нередко проблемы в интимной сфере, и это только малая часть неприятностей, которые легко навлечь на собственную голову. Если не платить по счетам, «верные помощники» способны преподнести любой неприятный сюрприз.

Крайне опасно обманывать карты и не соблюдать определенные правила, поскольку тогда пострадает здоровье того, кто гадает. Причем речь идет не только о физическом самочувствии, но и о душевном состоянии. Браться за оккультные науки, обладая слабой психикой и непроработанными травмами, очень рискованно, поскольку можно лишиться внутреннего покоя на всю оставшуюся жизнь.

Магия не панацея

Стоит помнить, что магия не является панацеей от всех бед, поэтому нельзя просто так попытаться заглянуть в будущее или пытаться изменить судьбу в свою пользу. К тому же, если трактовать увиденное неверно и сделать неправильные шаги, потери станут масштабнее. Нередки случаи, когда тарологи и специалисты по рунам настолько погружались в мистический мир, что теряли связь с реальностью и уходили в себя.

Некоторые люди попадают в оккультизм из-за злобы, ненависти, желания отомстить, но подобный настрой может принести печальные результаты самому тарологу. Однажды окунувшись в мистику, найти выход оттуда уже не удастся.