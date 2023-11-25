Приметы и поверья на 25 ноября: что нельзя делать в день Ивана Снежного
По народному календарю 25 ноября отмечается день Ивана Снежного. В старину заметили, что к этому времени обычно ложился снег, который уже не таял до весны.
На Руси на Ивана Снежного праздновались последние свадьбы, после этого свадебный сезон завершался. Следующие брачные обряды проводились только по окончании зимы – на Масленицу либо на Красную горку. Оставшиеся свободными девушки и юноши начинали гадать на встречу со второй половинкой и участвовали в гуляниях, где можно было завести новые знакомства. Крестьяне в этот день пробовали снег и отправлялись на рынок на санях. Кроме того, в это время на зимовку прилетали сойки, снегири, клесты и свиристели. Их встречали хлебными крошками и зернами, разбросанными во дворе.
По поверью, незамужним девушкам нельзя было проводить этот день в женской компании. Желательно найти способ оказаться там, где есть мужчины, иначе весь следующий год не удастся завести серьезных отношений или выйти замуж. Также женщинам запрещалось покупать обувь вместе с подругами, поскольку это сулило неудачи в любви. Хозяйки 25 ноября старались не готовить острые блюда для своих мужей. Считалось, что от них мужчина может стать злым и раздраженным на долгое время. Кроме того, в семьях в этот день нельзя было игнорировать советы старших родственников, чтобы не лишиться успеха и удачи в будущем.
Согласно приметам, если 25 ноября с утра выпала изморозь – к вечеру установится морозная погода. Пришли холода – к ранней весне. Низкие облака – к морозам. Облака плывут против ветра – к снегопаду.