Приметы и поверья на 25 ноября: что нельзя делать в день Ивана Снежного

По народному календарю 25 ноября отмечается день Ивана Снежного. В старину заметили, что к этому времени обычно ложился снег, который уже не таял до весны.

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На Руси на Ивана Снежного праздновались последние свадьбы, после этого свадебный сезон завершался. Следующие брачные обряды проводились только по окончании зимы – на Масленицу либо на Красную горку. Оставшиеся свободными девушки и юноши начинали гадать на встречу со второй половинкой и участвовали в гуляниях, где можно было завести новые знакомства. Крестьяне в этот день пробовали снег и отправлялись на рынок на санях. Кроме того, в это время на зимовку прилетали сойки, снегири, клесты и свиристели. Их встречали хлебными крошками и зернами, разбросанными во дворе.

По поверью, незамужним девушкам нельзя было проводить этот день в женской компании. Желательно найти способ оказаться там, где есть мужчины, иначе весь следующий год не удастся завести серьезных отношений или выйти замуж. Также женщинам запрещалось покупать обувь вместе с подругами, поскольку это сулило неудачи в любви. Хозяйки 25 ноября старались не готовить острые блюда для своих мужей. Считалось, что от них мужчина может стать злым и раздраженным на долгое время. Кроме того, в семьях в этот день нельзя было игнорировать советы старших родственников, чтобы не лишиться успеха и удачи в будущем.