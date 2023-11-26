Ученые показали, как изменится облик собак через 10 тыс. лет

Американские ученые из компании, занимающейся генетическим тестированием домашних животных, провели эксперимент, чтобы узнать, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет. Исследование проводилось совместно с ветеринаром по имени Эрни Уорд. Они предположили, что внешность собак будет зависеть от изменений климата на Земле, пишет портал Interesting Engineering.

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Если планета продолжит нагреваться, то собаки через 10 тысяч лет станут меньше по размеру. Меньшая масса тела потребует меньше пищи и энергии, а также облегчит охлаждение. Кроме того, уменьшение площади кожи будет защищать собак от вредного ультрафиолетового излучения.

В условиях повышенной температуры собаки также будут терять шерсть. Они могут стать более активными ночью, а их головы и уши станут больше. Это мнение высказали эксперты.