Нельзя лениться и ходить в лес: приметы на 27 ноября

27 ноября православные верующие вспоминают святого Филиппа, одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа. В народе сегодняшний день именуют Заговеньем или Филипповым днем.

© Unsplash

Наши предки в старину в этот день непременно много ели, веселились и устраивали шумные застолья. Вечером Филиппова дня многие девушки занимались гаданием: в частности, было принято отрезать от ужина кусок говядины и класть его под подушку. Считалось, что благодаря этому ритуалу, суженый явится во сне,

Видео дня

С Филиппова дня также начинались "бабьи засидки" – в это время женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, а также пели песни.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 27 ноября

27 ноября нельзя много работать и в целом браться за тяжелые и сложные дела. В противном случае, тяжелая работа будет преследовать весь год, а результат при этом окажется минимальным.

Вместе с тем лениться и предаваться безделью также не стоит. Если ослушаться этой приметы, то в следующем году все хорошие выгодные дела будут проходить мимо.

Сегодня неблагоприятный день для того, чтобы переедать и есть все подряд, поскольку впереди верующих ждет длинный пост.

27 ноября не стоит ходить в лес, а также контактировать с дикими или незнакомыми животными. Считается, что сегодня звери особенно агрессивны и непредсказуемы.

В Филиппов день нельзя грустить, унывать и пребывать в мрачном настроении. Сегодня нужно веселиться и наслаждаться жизнью.

Приметы

Если 27 ноября стоит иней – будет хороший урожай овса.

Дождь предвещает богатый урожай пшеницы.

Вороны раскаркались, значит, грядет оттепель.

Облака и снег говорят о том, что ненастье наступит в конце мая.

Если снег сильно скрипит под ногами, вскоре наступит стужа.

Пасмурный день сегодня предвещает урожайный год. А вот если солнце светит вовсю, год будет неурожайным.

Наши предки 27 ноября любили лепить пельмени с разными начинками и судить по ним о будущем.

Если попался пельмень с перцем, значит, в грядущем году будет много проблем. Пельмени с петрушкой сулят хлопоты, а с укропом – ревность.