Туф – это вулканическая горная порода, которая добывается в окрестностях Еревана. Она имеет красновато-коричневый или розоватый оттенок. Использование этого материала при строительстве придаёт городу неповторимый розовый колорит.

Первые сооружения из розового туфа в Ереване начали возводить ещё в средние века. Однако по-настоящему город стал "розоветь" в 1930-х годах, когда велось активное строительство. Многие современные достопримечательности, такие как оперный театр, здания правительства и проспекты спроектированы из розового туфа.