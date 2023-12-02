Нельзя выбрасывать еду и открывать окна: приметы на 2 декабря
На Руси 2 декабря отмечали Авдий Радетель.
По преданию, Авдий занимал должность домоуправителя у Ахава, правителя Израиля. В отличие от большинства его современников, он стремился вести праведную жизнь. Будучи христианином, но скрывая свою веру, он оказывал помощь единоверцам, которые подвергались гонениям со стороны язычников. В конечном итоге, он покинул свою должность и полностью посвятил себя проповедям и оказанию помощи нуждающимся. Со временем Авдий приобрел дар предвидения будущего, и к нему стекались сотни христиан со всего света, чтобы услышать его пророчества.
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 2 декабря:
- Воздержитесь от разбирательств в отношениях в этот день, поскольку это может привести к продолжительным конфликтам.
- Важно не выбрасывать остатки еды 2 декабря, особенно хлеба. Лишние продукты следует либо передавать нуждающимся, либо использовать для кормления животных.
- Избегайте лишних выходов из дома, если нет особой необходимости. В противном случае, это может повлечь за собой неприятности.
- Лучше сократить количество открытых дверей и окон: в такие моменты в дом может проникнуть злой дух.
- Рискованно находиться в незнакомых местах и вообще уходить далеко от дома.
Что можно делать 2 декабря:
- Этот день считается благоприятным для примирения.
- Принято пить травяной чай с медом — это спасет от болезней и бессонницы.
- Для того чтобы избежать проникновения нечисти в дом через окно или дверь, нужно постучать обухом топора по рамам и дверным косякам.
- Принято было готовить тыквенный пирог с орехами и изюмом.
- Хозяйки раньше занимались шитьем одежды, а мужчины ремонтировали дом.
- Все разбитые тарелки, миски и кружки в доме нужно было расколоть на маленькие осколки и собрать в холщовый мешок. А на следующий день отнести подальше от дома. Это делалось, чтобы нечисть не могла проникнуть в посуду.
- Обязательно прочитывали заговоры на благополучие семьи. Вся семья собиралась за столом и перед тем как сесть проходила вокруг него трижды по часовой стрелке, произнося такие слова:"Хожу вокруг стола, чтобы наша семья была дружной". После этого хозяйка подтирала стол и говорила такие слова: "Все неприятности смыты водой, мы пропитаны добротой". Тряпку нужно было положить на порог в доме и убрать ее после того, как каждый член семьи на нее наступит.
Народные приметы на 2 декабря:
- Ожидайте длительную зиму и холодную весну, если наступит снежный день с сильным ветром.
- Если будет много снега с глубокими сугробами, то следующий год принесет богатый урожай.
- Цитрин является талисманом людей, рожденных 2 декабря.
- Погода в день Авдия позволяет спрогнозировать начало сенокоса.
- Ожидай морозы, если небо ясное, а оттепель, если небо тусклое в ближайшие дни.
- Если ветер резко сменился с юго-восточного на юго-западный, то погода скоро испортится.
- Метель ожидается, если скотина бодается.
- Если коровы показывают нос из яслей, то погода скоро изменится.
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