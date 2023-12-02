Нельзя выбрасывать еду и открывать окна: приметы на 2 декабря

На Руси 2 декабря отмечали Авдий Радетель.

Нельзя выбрасывать еду и открывать окна: приметы на 2 декабря
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По преданию, Авдий занимал должность домоуправителя у Ахава, правителя Израиля. В отличие от большинства его современников, он стремился вести праведную жизнь. Будучи христианином, но скрывая свою веру, он оказывал помощь единоверцам, которые подвергались гонениям со стороны язычников. В конечном итоге, он покинул свою должность и полностью посвятил себя проповедям и оказанию помощи нуждающимся. Со временем Авдий приобрел дар предвидения будущего, и к нему стекались сотни христиан со всего света, чтобы услышать его пророчества.

Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 2 декабря:

  • Воздержитесь от разбирательств в отношениях в этот день, поскольку это может привести к продолжительным конфликтам.
  • Важно не выбрасывать остатки еды 2 декабря, особенно хлеба. Лишние продукты следует либо передавать нуждающимся, либо использовать для кормления животных.
  • Избегайте лишних выходов из дома, если нет особой необходимости. В противном случае, это может повлечь за собой неприятности.
  • Лучше сократить количество открытых дверей и окон: в такие моменты в дом может проникнуть злой дух.
  • Рискованно находиться в незнакомых местах и вообще уходить далеко от дома.

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Что можно делать 2 декабря:

  • Этот день считается благоприятным для примирения.
  • Принято пить травяной чай с медом — это спасет от болезней и бессонницы.
  • Для того чтобы избежать проникновения нечисти в дом через окно или дверь, нужно постучать обухом топора по рамам и дверным косякам.
  • Принято было готовить тыквенный пирог с орехами и изюмом.
  • Хозяйки раньше занимались шитьем одежды, а мужчины ремонтировали дом.
  • Все разбитые тарелки, миски и кружки в доме нужно было расколоть на маленькие осколки и собрать в холщовый мешок. А на следующий день отнести подальше от дома. Это делалось, чтобы нечисть не могла проникнуть в посуду.
  • Обязательно прочитывали заговоры на благополучие семьи. Вся семья собиралась за столом и перед тем как сесть проходила вокруг него трижды по часовой стрелке, произнося такие слова:"Хожу вокруг стола, чтобы наша семья была дружной". После этого хозяйка подтирала стол и говорила такие слова: "Все неприятности смыты водой, мы пропитаны добротой". Тряпку нужно было положить на порог в доме и убрать ее после того, как каждый член семьи на нее наступит.

Народные приметы на 2 декабря:

  • Ожидайте длительную зиму и холодную весну, если наступит снежный день с сильным ветром.
  • Если будет много снега с глубокими сугробами, то следующий год принесет богатый урожай.
  • Цитрин является талисманом людей, рожденных 2 декабря.
  • Погода в день Авдия позволяет спрогнозировать начало сенокоса.
  • Ожидай морозы, если небо ясное, а оттепель, если небо тусклое в ближайшие дни.
  • Если ветер резко сменился с юго-восточного на юго-западный, то погода скоро испортится.
  • Метель ожидается, если скотина бодается.
  • Если коровы показывают нос из яслей, то погода скоро изменится.
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