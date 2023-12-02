Нельзя выбрасывать еду и открывать окна: приметы на 2 декабря

По преданию, Авдий занимал должность домоуправителя у Ахава, правителя Израиля. В отличие от большинства его современников, он стремился вести праведную жизнь. Будучи христианином, но скрывая свою веру, он оказывал помощь единоверцам, которые подвергались гонениям со стороны язычников. В конечном итоге, он покинул свою должность и полностью посвятил себя проповедям и оказанию помощи нуждающимся. Со временем Авдий приобрел дар предвидения будущего, и к нему стекались сотни христиан со всего света, чтобы услышать его пророчества.